سرعة جنونية.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين الستة في حادث كورنيش المعادي

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من رفع آثار حادث مروع وقع بكورنيش المعادي ، والذي أسفر عن مصرع شخصين واصابه ٤ أخرين .

تبلغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مصادمة ووجود متوفين ومصابين بطريق كورنيش النيل اتجاه حلوان.

ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال المرور ، بالإنتقال والفحص ، تبين أن السيارة محل المصادمة ملاكى رقم (أ س ع/٩٨٢٨ - تراخيص سارية بأسم والد قائد السيارة) ، بها تلفيات عبارة عن تطبيق بكامل جوانب السيارة وكسر الأكصدام الأمامى ، قيادة المتوفى أحمد علاء محمد عبدالنعيم سن ٢٥ بدون عمل ، ومقيم المنيل مصر القديمة توفى فى الحال على اثر إصابته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقله لمشرحة مستشفى هرمن دار السلام العام ، وبصحبته ٣ أشخاص ( مصابين ) وهم : سيف مصطفى النواوى سن ٢١ بدون عمل ، ومقيم عين الصيرة مصر القديمة (كدمات وسحجات وتم نقله لمستشفى مبره المعادى) ، ومصطفى رفعت كمال سن ٣٩ عامل ، ومقيم المنيل مصر القديمة (كدمات وسحجات ونقل لمستشفى المبره) ، و كريم محمد خيرى فاروق سن ٢٠ المنيل مصر القديمة (كدمات وسحجات ونقل لمستشفى المبره) .

وتبين من الفحص انه حال سير قائد السيارة بسرعة كبيرة قادم من منزل كوبرى السلام إتجاه حلوان ، أختل بيده إطار القيادة ، مما أدى إلى فقده السيطرة عليها وأعتلائه الرصيف مصدماً بعامود اناره اسقطه ، وكذا شخصين كانا جالسين بمسطح أخضر على رصيف كورنيش النيل أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر وهما : حماده ناصف محمد النويشى سن ٢٠ بدون عمل ومقيم الدلنجات البحيرة وتوفى على اثر اصاباته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وتم نقله لمشرحة مستشفى هرمن دار السلام العام ، والمصاب عبدالله رضا احمد سن ٢٢ بدون عمل ، ومقيم الدلنجات البحيرة (كدمات وسحجات مختلفة بالجسم وتم نقله لمستشفى مبره المعادى ) .

وأشرف اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة علي سحب السيارة من نهر الطريق والتي تم إصطحابها لديوان القسم ، وتبين وجود تلفيات بالمال العام عبارة عن كسر وسقوط عامود إنارة على الأرض ، وتم إخطار حى دار السلام ، والتاكد من سيولة الحركة المرورية بكورنيش النيل ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير محضر رقم ٢٥٥٧ جنح دار السلام لسنة ٢٠٢٤ ، وتولت النيابة التحقيق .