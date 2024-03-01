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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يتكفل بتطوير مسجد .. النائب طارق شكري لأهالي الدائرة : مكتبي مفتوح لكم

النائب طارق شكرى
النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

تفقد ظهر اليوم النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عملية تطوير مسجد آل بدر بالحي السادس بمدينة نصر وذلك على نفقته الخاصة استعدادا لشهر رمضان  .


واستقبل أهالي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر النائب طارق شكرى بحفاوة حيث استمع النائب لمطالب وشكاوي عدد من المواطنين للعمل على حلها .


وهنأ النائب طارق شكرى جميع المصريين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك .

وأكد شكرى لأهل دائرته أنه سيقدم كل الدعم لإخواتنا وأهالينا فى الشهر الكريم .

وتابع شكرى لأهل دائرته قائلا : انا فى خدمتكم دائما ومكتبي مفتوح لجميع المواطنين.


وعلق النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة .

وقال طارق شكري إن  مشروع رأس الحكمة يستفيد منه المواطن المصري بشكل كبير”.

 وتابع: “مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى اتزان أسعار السلع خاصة بعد دخول مليارات الدولارات للدولة”.

 

وأضاف: “مشروع رأس الحكمة الاستثماري، سينشئ أعلى مستوى من الفنادق السياحية”، مضيفا: “نوعية السائح التي ستأتي إلى مصر في المستقبل ستنفق الكثير من الأموال في رأس الحكمة”.

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