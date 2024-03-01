يتكفل بتطوير مسجد .. النائب طارق شكري لأهالي الدائرة : مكتبي مفتوح لكم

تفقد ظهر اليوم النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عملية تطوير مسجد آل بدر بالحي السادس بمدينة نصر وذلك على نفقته الخاصة استعدادا لشهر رمضان .
واستقبل أهالي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر النائب طارق شكرى بحفاوة حيث استمع النائب لمطالب وشكاوي عدد من المواطنين للعمل على حلها .
وهنأ النائب طارق شكرى جميع المصريين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك .
وأكد شكرى لأهل دائرته أنه سيقدم كل الدعم لإخواتنا وأهالينا فى الشهر الكريم .
وتابع شكرى لأهل دائرته قائلا : انا فى خدمتكم دائما ومكتبي مفتوح لجميع المواطنين.
وعلق النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة .
وقال طارق شكري إن مشروع رأس الحكمة يستفيد منه المواطن المصري بشكل كبير”.
وتابع: “مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى اتزان أسعار السلع خاصة بعد دخول مليارات الدولارات للدولة”.
وأضاف: “مشروع رأس الحكمة الاستثماري، سينشئ أعلى مستوى من الفنادق السياحية”، مضيفا: “نوعية السائح التي ستأتي إلى مصر في المستقبل ستنفق الكثير من الأموال في رأس الحكمة”.