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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياض المالكي: إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة لمكان لا يمكن العيش فيه

غزة
غزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة لمكان لا يمكن العيش فيه، فلم يعد هناك حي أو قرية او مدينة تصلح للعيش.

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سامح شكري: توجد ازدواجية واضحة في موقف الغرب من حرب غزة.. فيديو

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وأضاف "المالكي"، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: "إسرائيل عملت على تهجير الغزيين من الشمال إلى الجنوب ومن الوسط إلى الجنوب، ونحو 1.5 مليون فلسطيني كانوا يعيشون في مدينة صغيرة كغزة، الآن بقى فيها 150 ألف فقط ولا يجدون أي إمكانية للحياة".

وأوضح أن: "نتنياهو قرر ضرب مدينة رفح التي هي آخر مكان في جنوب غزة، فهو لا يستمع لأي تحذير من أي جهة في العالم، والآن أصبح 1.5 مليون غزاوي لاجئون في رفح، ونتنياهو يهددهم بالقتل، ولا يجدون أي مكان للاختباء فيه، وبالتالي، فإن الاحتلال ارتكب جريمة تهجير واضحة، فقد أخلى القطاع من سكانه بشكل كامل".

رياض المالكي الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخبارية فلسطين وزير الخارجية الفلسطيني وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

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