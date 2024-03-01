إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT 

رفع الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مدعيًا أن الشركة انحرفت عن مهمتها الأصلية.

زعم إيلون ماسك أن شركة OpenAI قد اتخذت طريقًا آخر غير ربحي، وذلك من خلال الشراكة مع مايكروسوفت مقابل 13 مليار دولار والحفاظ على سرية كودها الخاص بأحدث منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

قال ماسك في شكواه، التي تم تقديمها أمس في محكمة ولاية كاليفورنيا، إن الشركة وشراكتها مع مايكروسوفت انتهكت الميثاق التأسيسي لشركة OpenAI، وهو ما يمثل خرقًا للعقد.

يطالب ماسك بمحاكمة أمام هيئة محلفين وأن تقوم الشركة وألتمان والمؤسس المشارك جريج بروكمان بسداد الأرباح التي حصلوا عليها من الشركة.

كان ماسك الذي شارك في تأسيس OpenAI في عام 2015 قد غادر منذ ذلك الحين وأنشأ شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي، xAI.

تم تأسيس OpenAI كأداة للتحقق مما يعتقد المؤسسون أنه تهديد خطير يشكله الذكاء التوليدي الاصطناعي، أو AGI، على البشرية، وأنشأت الشركة مجلسًا من المشرفين لمراجعة أي منتج أنشأته الشركة وتم نشر رمز منتجاتها للعامة، وفقًا لشبكة “CNN” الأمريكية.

وقام سام ألتمان وبروكمان وكبير العلماء إيليا سوتسكيفر في عام 2019 بتأسيس OpenAI LP، وهو كيان ربحي موجود ضمن هيكل الشركة الأكبر، وحولت هذه الشركة الهادفة للربح شركة OpenAI من شركة لا قيمة لها إلى تقييم بقيمة 90 مليار دولار في غضون سنوات قليلة.