عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT 

إيلون ماسك يرفع دعوى
إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI

رفع الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مدعيًا أن الشركة انحرفت عن مهمتها الأصلية. 

زعم إيلون ماسك أن شركة OpenAI قد اتخذت طريقًا آخر غير ربحي، وذلك من خلال الشراكة مع مايكروسوفت مقابل 13 مليار دولار والحفاظ على سرية كودها الخاص بأحدث منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

قال ماسك في شكواه، التي تم تقديمها أمس في محكمة ولاية كاليفورنيا، إن الشركة وشراكتها مع مايكروسوفت انتهكت الميثاق التأسيسي لشركة OpenAI، وهو ما يمثل خرقًا للعقد. 

يطالب ماسك بمحاكمة أمام هيئة محلفين وأن تقوم الشركة وألتمان والمؤسس المشارك جريج بروكمان بسداد الأرباح التي حصلوا عليها من الشركة.

كان ماسك الذي شارك في تأسيس OpenAI في عام 2015 قد غادر منذ ذلك الحين وأنشأ شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي، xAI.

تم تأسيس OpenAI كأداة للتحقق مما يعتقد المؤسسون أنه تهديد خطير يشكله الذكاء التوليدي الاصطناعي، أو AGI، على البشرية، وأنشأت الشركة مجلسًا من المشرفين لمراجعة أي منتج أنشأته الشركة وتم نشر رمز منتجاتها للعامة، وفقًا لشبكة “CNN” الأمريكية. 

وقام سام ألتمان وبروكمان وكبير العلماء إيليا سوتسكيفر في عام 2019 بتأسيس OpenAI LP، وهو كيان ربحي موجود ضمن هيكل الشركة الأكبر، وحولت هذه الشركة الهادفة للربح شركة OpenAI من شركة لا قيمة لها إلى تقييم بقيمة 90 مليار دولار في غضون سنوات قليلة. 

إيلون ماسك OpenAI شركة OpenAI ChatGPT دعوى قضائية سام ألتمان مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

ترشيحاتنا

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

مصطفى بكرى: قرينة الرئيس اطمأنت على الحالة الصحية لفتاة الشروق

13 زيجة و1500 أغنية| أرقام في حياة الراحل حلمي بكر.. وقضية في انتظاره بعد الوفاة

ماكنش قادر يتحرك.. كيف تحمي نفسك من مرض حلمي بكر

الرئيس السيسي يوجه بتوفير العلاج اللازم لطفل فلسطيني يعاني من السرطان

أدعية صلاة التراويح في رمضان.. إليك أجرها وفضلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

وفاة حلمي بكر.. آخر أزمات الملحن الراحل وأشهر زيجاته

بفستان لافت.. زوجة نجل محمد فؤاد تخطف الأنظار في عقد قرانهما

وفاة حلمي بكر.. التفاصيل الكاملة لمرضه

فيديو

بالزيادة الجديدة | موعد صرف المعاشات والحالات الموقوفة

منهم أمل حجازي والراقصة دينا.. فنانات خلعن الحجاب وهذا هو السبب

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ