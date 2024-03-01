الخارجية الأردنية: لا وجود لمواطنينا بين ضحايا حريق العاصمة البنغالية دكا

نفى مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سفيان القضاة، وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع، الخميس، في مجمع تجاري في العاصمة البنغالية دكا.

وأوضح السفير سفيان القضاةـ في بيان للخارجية الأردنية- إن سفارة الأردن في إسلام أباد تواصلت مع الجهات البنغالية الرسمية، والتي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

وأعربت الخارجية الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية بنجلادش الشعبية الصديقة، في ضحايا الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في مجمع تجاري في العاصمة البنغالية دكا، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية بنجلادش الشعبية الصديقة، معربًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.