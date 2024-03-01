الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للإسهام في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لمواصلة الإسهام في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان،: "يأمل الجانب الروسي أن يحظى الزخم الذي تم تقديمه في موسكو لعملية المصالحة بين الفلسطينيين، بمزيد من التطوير، وهو مستعد لمواصلة الإسهام في الجهود الرامية إلى تعزيز تسوية شاملة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وعبرت الفصائل الفلسطينية التي وصلت إلى موسكو، عن امتنانها لروسيا، على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

واستضافت موسكو، أمس الخميس، جلسة بين فتح وحماس؛ بحثا خلالها الأوضاع بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.