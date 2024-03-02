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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 مارس.. دار علوم القاهرة تغلق باب الالتماس لطلاب الليسانس

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التماسات دور يناير لمرحلة الليسانس العليا لعام 2023-2024 .

وقال الدكتور أحمد بلبولة، أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب مرحلة الليسانس دور يناير من يوم الثلاثاء ٢٧ فبراير وأن الكلية مستمرة في تلقي طلبات الطلاب حتى يوم الثلاثاء 12 مارس القادم.

واشار إلى أنه لن يسمح بتلقي التماسات بعد هذه الفترة المعلنة، كما ننوه أنه لن يسمح بتقديم التماسات لمقررات الفصل الدراسي الأول مع التماسات الفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد أعلنت كلية دار العلوم بـ جامعة القاهرة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لطلاب مرحلتي الدراسات العليا والليسانس، مشيرة إلى أن النتائج متاحة عبر موقع الكلية الرسمي.

 

 

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الأول أمتحانات الفصل الدراسي باب التماسات دور يناير الدكتور أحمد بلبولة

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