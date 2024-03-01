جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لإعداد أخصائي التخاطب

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، تنظيم دورة تدريبية بعنوان (إعداد أخصائي التخاطب الشاملة).

أوضحت ان مركز الدراسات التربوية والنفسية سوف ينظم الدورة التدريبية (إعداد أخصائي التخاطب الشاملة)، يوم الجمعة الموافق 8 مارس في تمام الساعة العاشرة صباحا.

جامعة القاهرة

وعلى جانب آخر عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد المجلس، بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيف الإسباني ويبومتركس ودخولها ضمن أفضل 500 جامعة من بين 30 ألف جامعةعالمية، وأصبح ترتيبها 499 بعد أن كانت في المرتبة 724 عام 2017.

وقدم المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، تقريرًا ماليًا حول ماتم إنفاقه من الموارد الذاتية للجامعة على المشروعات التعليمية والإنشائية الكبرى حيث تم الإنفاق على المشروعات الكبرى بنسبة 80٪؜ من الموارد الذاتية للجامعة مقابل 20٪؜ من الموازنة، وبلغت نسبة الإنفاق في الباب الثاني ٦٢٪؜ من الموارد الذاتية للجامعة مقابل إنفاق ٣٨٪؜ من الموازنة ، بخلاف المنصرف من الموارد الذاتية للكليات.

وقال أمين عام الجامعة، إن ممثل وزارة المالية، أشاد بأن جامعة القاهرة هي الجامعة الوحيدة التي تعدى إجمالي إنفاقها من مواردها الذاتية في مجموع الموازنة 70٪؜ وتعدت بذلك كافة الجامعات المصرية.

وجه الدكتور محمد الخشت، خلال المجلس، الالتزام بتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء في كل الملفات.