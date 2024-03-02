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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير للأطفال والمراهقين من بعض مقاطع الفيديو بـ تيك توك

تحذير للأطفال والمراهقين
تحذير للأطفال والمراهقين من بعض مقاطع الفيديو بـ تيك توك

حذر عدد من الآباء الثكالى الذين تعرض أطفالهم للوفاة بسبب المحتوى الضار الموجود على منصة التواصل الاجتماعي TikTok تيك توك، كما طالبوا بإزالة مقاطع الفيديو التي تشجع على بعض  "التحديات” الضارة. 

وقال عدد من الآباء لصحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية إن منصة TikTok تيك توك تُعرض الأطفال والمراهقين للخطر من خلال فشلها في إزالة المحتوى الضار، ومقاطع الفيديو التي تشجع على التحدى الخطر. 

 وانتقد الآباء السياسات الخاصة بالمنصة بإزالة مقاطع التحدي المقلقة التي تدفع الأطفال على حبس أنفاسهم مثل "تحدي حبس الأنفاس". 

وتحتوي العديد من المقاطع على صور من لعبة Minecraft الشهيرة - حيث يتم مطالبة المشاهدين برسائل تشجيع مظلمة على الاستمرار، مثل قم بالتعليق إذا كنت لا تزال تحبس أنفاسك".

كان إيساك كينيفان، البالغ من العمر 13 عامًا، فتىً مراهقًا يحب الألعاب والرياضة. لكن في مارس الماضي عام 2022، قال الطبيب الشرعي إن وفاته بسبب حادث مؤسف، بعد أن وجدته والدته ميتًا على أرضية الحمام. 

وتعتقد الأم،  أن وفاته كانت بسبب تحدي "الاختناق" عبر الإنترنت بعد أن عثرت الشرطة على مقطعي فيديو له وهو يكمل التحدي على هاتفه قبل وقت قصير من وفاته.

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تحذير للأطفال والمراهقين من بعض مقاطع الفيديو بـ تيك توك


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