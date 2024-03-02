الجيش الأوكراني يكشف عن خسائر كبيرة للقوات الجوية الروسية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أنه كبد القوات الجوية الروسية خسائر كبيرة حيث أكد تدمير قاذفة مقاتلة روسية من طراز Su-34 كانت تحاول ضرب المواقع الأوكرانية بقنابل جوية موجهة على المحور الشرقي، بالإضافة إلى 14 طائرة مسيرة من طراز شاهد.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأنه في ليلة 1-2 مارس الجاري، هاجم الجيش الروسي؛ أوكرانيا بثلاثة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-35 تم إطلاقها من منطقتي خيرسون ودونيتسك و17 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ومجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي.

ودمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 14 طائرة بدون طيار من طراز شاهد في مناطق أوديسا وميكوليف وزابوريزهيا وخاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك.