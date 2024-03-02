الجثمان وقف في الكمين والنيابة تتدخل.. تفاصيل أزمة دفن حلمي بكر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة أمس الجمعة 1 مارس، في إحدى المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وكشف الفنان خالد بيومي -نقيب المهن الموسيقيين بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة- تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر، من محافظة الشرقية إلى القاهرة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم.

وقال خالد بيومي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه بعد وفاة حلمي بكر، وجه الفنان مصطفى كامل -النقيب العام للموسيقيين- بتحمل مصاريف الجنازة كاملة وتحمله المصاريف الأخرى من نفقته الخاصة.

الفنان خالد بيومي

وتابع خالد بيومي، أنه على الفور توجه إلى المستشفى لاستلام الجثمان لكنه تفاجأ بأن أرملة حلمي بكر، تمتنع عن تسليم تصاريح الدفن إلى أشقاء الموسيقار الراحل، ما دفع الجميع للذهاب إلى قسم شرطة كفر صقر بالشرقية بصحبة عمدة المنطقة لحل النزاع هناك، لافتا إلى أن الجلسة انتهت ودية في قسم الشرطة وتسلم أشقاء الراحل تصاريح الدفن.

وأوضح خالد بيومي، أن أرملة حلمي بكر، كانت تنوي نقل الجثمان إلى شقة الراحل بالمهندسين وتشغيل التكييف على الجثمان حتى موعد الدفن، بدلا من حفظها في ثلاجة الموتى للحفاظ على سلامة الجثة حتى وصول نجله.

وأشار خالد بيومي، أنه بعد مداخل شقيق حلمي بكر، مع الإعلامي عمرو أديب، تدخل وزير الصحة لحل الأزمة وكلف مديرية الصحة بالشرقية لإنهاء الإجراءات وكان هناك حلا لنقل الجثمان إلى ثلاجة بمستشفى كفر صقر، أو القاهرة.

وتابع خالد بيومي، أنه بعد ساعات من انتظار سيارة نقل الموتى أمام المستشفى لاستلام الجثمان، تحركت بالجثمان إلى القاهرة، ولكن قبل التحرك حدث نزاع مجددا في الشرقية، ثم تحركت السيارة.

واستطرد قائلا، أنه في مدخل القاهرة حدثت أزمة أخرى، وتوقفت السيارات والجثمان بأحد الكمائن وتوجه الجميع إلى قسم شرطة السلام وتم تحرير محاضر متبادلة هناك، وتحركت سيارة نقل جثمان حلمي بكر، برفقة صديقه المقرب، لافتا إلى أنه علم أن هناك عرض على النيابة.

واختتم بأن ابن الموسيقار حلمي بكر، سوف يصل عصر اليوم إلى القاهرة قادما من أمريكا، لإنهاء إجراءات الجنازة وتشييع الجثمان.

نجل حلمي بكر يفوض مرتضي منصور

وخرج هشام نجل الراحل بتسجيل صوتي من الطائرة و رفض ان يتم اتخاذ اي إجراء دون وجوده .

وقال انا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد لابد نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولايتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد .