بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

خرج الفنان مصطفى كامل عن صمته وعلق على أزمة دفن جثمان الموسيقار حلمي بكر، التي بدأت منذ وفاته ليلة أمس، الجمعة 1 مارس، وحتى صباح اليوم، السبت.

وكتب مصطفى كامل، النقيب العام للمهن الموسيقية، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: «ما زالت حتى الآن كل تفاصيل الدفن الخاصة بالراحل الكبير الأستاذ حلمي بكر غير واضحة المعالم، وما زالت الأخبار تصلني أن السيارة التي تحمل الجثمان متوقفة على طريق الشرقية داخل كمين أمني!!!!!!! يرضي مين كده؟ لله الأمر من قبل ومن بعد».

أزمة دفن جثمان حلمي بكر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة أمس، الجمعة 1 مارس، في أحد المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وكشف الفنان خالد بيومي، نقيب المهن الموسيقية بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة، تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر، من محافظة الشرقية إلى القاهرة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم.

وقال خالد بيومي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إنه بعد وفاة حلمي بكر، وجه الفنان مصطفى كامل، النقيب العام للموسيقيين، بتحمل مصاريف الجنازة كاملة وتحمله المصاريف الأخرى من نفقته الخاصة.

الفنان خالد بيومي

وأضاف خالد بيومي، أنه على الفور توجه إلى المستشفى لاستلام الجثمان، لكنه تفاجأ بأن أرملة حلمي بكر تمتنع عن تسليم تصاريح الدفن إلى أشقاء الموسيقار الراحل، ما دفع الجميع للذهاب إلى قسم شرطة كفر صقر بالشرقية بصحبة عمدة المنطقة لحل النزاع هناك، لافتا إلى أن الجلسة انتهت ودية في قسم الشرطة وتسلم أشقاء الراحل تصاريح الدفن.

وأوضح أن أرملة حلمي بكر، كانت تنوي نقل الجثمان إلى شقة الراحل بالمهندسين وتشغيل التكييف على الجثمان حتى موعد الدفن، بدلا من حفظها في ثلاجة الموتى للحفاظ على سلامة الجثة حتى وصول نجله.

وأشار خالد بيومي، إلى أنه بعد مداخلة شقيق حلمي بكر مع الإعلامي عمرو أديب، تدخل وزير الصحة لحل الأزمة، وكلف مديرية الصحة بالشرقية بإنهاء الإجراءات، وكان هناك حل لنقل الجثمان إلى ثلاجة بمستشفى كفر صقر، أو القاهرة.

وذكر أنه بعد ساعات من انتظار سيارة نقل الموتى أمام المستشفى لاستلام الجثمان، تحركت بالجثمان إلى القاهرة، ولكن قبل التحرك حدث نزاع مجددا في الشرقية، ثم تحركت السيارة.

واستطرد قائلا إنه في مدخل القاهرة حدثت أزمة أخرى، وتوقفت السيارات والجثمان بأحد الكمائن، وتوجه الجميع إلى قسم شرطة السلام، وتم تحرير محاضر متبادلة هناك، وتحركت سيارة نقل جثمان حلمي بكر، برفقة صديقه المقرب، لافتا إلى أنه علم أن هناك عرضا على النيابة.

واختتم بأن ابن الموسيقار حلمي بكر، سوف يصل عصر اليوم إلى القاهرة قادما من أمريكا، لإنهاء إجراءات الجنازة وتشييع الجثمان.

نجل حلمي بكر يفوض مرتضى منصور

وخرج هشام، نجل الراحل، بتسجيل صوتي من الطائرة، ورفض أن يتم اتخاذ اي إجراء دون وجوده.

وقال: “أنا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر، وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد: لا بد نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولا يتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد”.