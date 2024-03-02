معركة مع زوجة المرحوم .. مرتضى منصور يعلق على أزمة دفن حلمي بكر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة أمس، الجمعة 1 مارس، في أحد المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كتب المستشار مرتضى منصور، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة دفن جثمان الموسيقار حلمي بكر.

وقال مرتضى منصور: «الحمد لله للاسف بعد معركة عنيفة مع زوجة المرحوم الفنان الكبير حلمي بكر امتدت من كفر صقر شرقية حتي مشارف القاهرة تم ايداع جثمان الفقيد في ثلاجة مستشفي السلام بمدينة السلام رغماً عن انف هذه السيدة التي اصطحبت معها عدد من الميكروباصات محملين بالبلطجية الذين اعتدوا علي اشقاء و شقيقات المرحوم في الطريق وهي تسرع لدفنه قبل وصول نجله الوحيد».

وتابع منصور: «كل الشكر والتقدير لوزير مسؤول هو الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وهو مسؤول بالفعل الذي تواصلت مع سيادته حتي الساعة الرابعة فجراً الذي أمر بإرسال ثلاجة الي مستشفي كفر صقر لوضع جثمان الفقيد فيها حتي الصباح إلا أن زوجته رفضت وأصرت علي نقله فورا الي القاهرة لدفنه سرا».

واستطرد: «شكرا لسيادة الوزير الذي أمر أثناء خطف السيدة الجثمان والاعتداء علي كل أشقائه وإصرارها علي دفنة ليلاً التي قدمت هذه الزوجة ضدهم بلاغ كيدي كما فعلت مع الفنان مصطفي كامل من قبل حتي تبعده هو و النقابة لكي تستفرد بيه وهو ماحدث بالفعل وتم حجزهم في قسم السلام فلقد أمر السيد الوزير الدكتور خالد بتجهيز ثلاجة مستشفي السلام بمدينة السلام وبالفعل تم ايداع جثمان المرحوم داخلها».

وأضاف مرتضى منصور: «اخيرا لم أري في حياتي نقيباً هو الفنان مصطفي كامل وفنانة محترمة راقية هي الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس النقابة وبصرف النظر عن مكانتهما النقابية الا انهما تعاملا مع الاستاذ الكبير حلمي بكر كاخ اكبر لهما وحرصا حتي السابعة صباح اليوم علي تواصل معي ومع السيد الدكتور وزير الصحة حتي استقر جثمان الراحل ثلاجة مستشفي السلام».

واختتم منصور: «في انتظار وصول نجله الاستاذ هشام بكر الذي سيصل مطار القاهرة الدولي عائداً من أمريكا عن طريق فرانكفورت بسبب تأخر وصول طائرته المتجهة من امريكا الي مطار فرانكفورت تم وضعه علي الطائرة الثانية التي ستصل ان شاء الله في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت .. اوعد السيدة زوجة المرحوم ان في مصر قانون ولن تفلت من العقاب بعد كل ما ارتكبته في حق هذا الفنان الكبير وخاصة المعركة التي خاضتها امس مع عائلته والتعدي عليهم بالضرب للهروب بالجثة وهي داخل سيارة الاسعاف حتي تم ايقافها بالقوة من احد كمائن الشرطة في بلبيس وتخليص الجثمان من سيطرتها عليه وتنفيذ تعليمات معالي وزير الصحة ومعالي وزير الداخلية بالتوجه الفوري بالجثمان الي مستشفي السلام وانزالها من سيارة الاسعاف التي كانت تحمله.. رحم الله الفنان الكبير حلمي بكر وجعل الله مثواه الجنة».

أزمة دفن جثمان حلمي بكر

وكشف الفنان خالد بيومي، نقيب المهن الموسيقية بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة، تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر، من محافظة الشرقية إلى القاهرة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم.

وقال خالد بيومي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إنه بعد وفاة حلمي بكر، وجه الفنان مصطفى كامل، النقيب العام للموسيقيين، بتحمل مصاريف الجنازة كاملة وتحمله المصاريف الأخرى من نفقته الخاصة.

الفنان خالد بيومي

وأضاف خالد بيومي، أنه على الفور توجه إلى المستشفى لاستلام الجثمان، لكنه تفاجأ بأن أرملة حلمي بكر تمتنع عن تسليم تصاريح الدفن إلى أشقاء الموسيقار الراحل، ما دفع الجميع للذهاب إلى قسم شرطة كفر صقر بالشرقية بصحبة عمدة المنطقة لحل النزاع هناك، لافتا إلى أن الجلسة انتهت ودية في قسم الشرطة وتسلم أشقاء الراحل تصاريح الدفن.

وأوضح أن أرملة حلمي بكر، كانت تنوي نقل الجثمان إلى شقة الراحل بالمهندسين وتشغيل التكييف على الجثمان حتى موعد الدفن، بدلا من حفظها في ثلاجة الموتى للحفاظ على سلامة الجثة حتى وصول نجله.

وأشار خالد بيومي، إلى أنه بعد مداخلة شقيق حلمي بكر مع الإعلامي عمرو أديب، تدخل وزير الصحة لحل الأزمة، وكلف مديرية الصحة بالشرقية بإنهاء الإجراءات، وكان هناك حل لنقل الجثمان إلى ثلاجة بمستشفى كفر صقر، أو القاهرة.

وذكر أنه بعد ساعات من انتظار سيارة نقل الموتى أمام المستشفى لاستلام الجثمان، تحركت بالجثمان إلى القاهرة، ولكن قبل التحرك حدث نزاع مجددا في الشرقية، ثم تحركت السيارة.

واستطرد قائلا إنه في مدخل القاهرة حدثت أزمة أخرى، وتوقفت السيارات والجثمان بأحد الكمائن، وتوجه الجميع إلى قسم شرطة السلام، وتم تحرير محاضر متبادلة هناك، وتحركت سيارة نقل جثمان حلمي بكر، برفقة صديقه المقرب، لافتا إلى أنه علم أن هناك عرضا على النيابة.

واختتم بأن ابن الموسيقار حلمي بكر، سوف يصل عصر اليوم إلى القاهرة قادما من أمريكا، لإنهاء إجراءات الجنازة وتشييع الجثمان.

نجل حلمي بكر يفوض مرتضى منصور

وخرج هشام، نجل الراحل، بتسجيل صوتي من الطائرة، ورفض أن يتم اتخاذ اي إجراء دون وجوده.

وقال: “أنا حاليا في الطائرة متجها إلى مصر، وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد: لا بد نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولا يتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد”.