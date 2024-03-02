كارثة بيئية.. غرق السفينة روبيمار الجانحة في البحر الأحمر

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن غرق السفينة روبيمار الجانحة في البحر الأحمر بعد استهدافها سابقًا من الحوثيين.

وأوضحت الحكومة اليمنية، أن غرق روبيمار سيتسبب بكارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر.

وفي وقت سابق، أكد وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، أن الوضع العام بشأن سفينة الشحن "روبيمار" التي استهدفتها ميليشيا الحوثي مقلق جدا.

وشكلت الحكومة اليمنية حينها خلية إدارة أزمة للتعامل مع وضع السفينة "روبيمار"، التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن، ما أدى لتسرب نفطي بطول 18 ميلا بحريا، حيث كانت حمولة السفينة من الأسمدة والزيوت تشكل مخاطر بيئة كارثية.

بلغ طول سفينة روبيمار 171 مترا وعرضها 27 مترا، وذات صهاريج سائبة تحمل كمية من الأسمدة (مواد خطرة) والزيوت والوقود، وتحمل علم دولة بليز، ومملوكة لشركة جولدن أدفنشر شيبنيج الملاحية المسجلة في جزر مارشال.