امتحانات الثانوية العامة 2024| 10 نصائح للاستعداد لها بطريقة مختلفة

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 بطريقة مختلفة.
وتمثلت نصائح الدكتور عاصم حجازي والتي أعلن عنها عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب فيما يلي :
- ابدأ من الآن ولا تسوف ويمكنك تدارك ما فاتك بتكثيف مجهودك في الفترة المتبقية.
- قم بإجراء بعض التحليلات الطبية للكشف عن الأنيميا وعلاجها وعلاج الضعف العام حيث إن صحة العقل ونشاطه تتوقف على صحة الجسم وخلوه من الأمراض.
- أعد تنظيم دورتك المعرفية بحيث تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا لتعود مخك على أن يكون في كامل نشاطه في فترة الصباح لأن هذا الوقت هو الوقت الذي ستؤدي فيه الامتحان لذا نم مبكرا واستيقظ مبكرا لتعود مخك على ذلك من الآن.
- قم بإعداد لوحة كبيرة لكل مقرر ارسم عليها خريطة ذهنية للمقرر كاملا واستخدمها أثناء المذاكرة واحتفظ بها لاستخدامها في كل مرة أثناء مراجعة المادة.
- جهز مكانا مناسبا للمذاكرة وضع جدولا للمذاكرة وخصص وقتا في كل يوم لمذاكرة موضوع معين وحل تدريبات على هذا الموضوع مع مراعاة تنويع طريقة المذاكرة واستغلال المنصات الرقمية .
- قم بالمذاكرة على فترات لا تزيد عن ٥٠ دقيقة ثم اترك الغرفة التي تذاكر فيها وأخرج وقم بممارسة أي نشاط آخر ولا تفكر في المادة
- يمكنك ممارسة تدريبات رياضية خفيفة أو شرب كميات كافية من الماء أو العصائر حسب حالتك الصحية ثم عد بعد الفاصل للمذاكرة مرة أخرى حيث يعمل هذا الفاصل على مساعدة المخ على تثبيت المعلومات وتنظيمها
- تخلص من الأفكار السلبية والتوتر والقلق ، وتمسك بالروح الإيجابية والتفاؤل . ولا تنشغل بأية مشكلات قد تكون في محيطك الأسري والبيئي وركز على أهدافك .
- يمكنك تكوين مجموعة لا تزيد عن ثلاثة أفراد من أصدقائك للمذاكرة سويا بحيث يقوم كل فرد بشرح الموضوع كاملا بأسلوبه ثم يتبادلون الأدوار ثم بعد ذلك يتم إجراء نقاش حول الموضوع ثم تبادل الأسئلة لتثبيت المعلومة حيث إن فعالية المخ تزداد في ظل العمل الجماعي ولكن يجب اختيار أفراد المجموعة بمعايير خاصة حيث يجب أن يتصفوا بالطموح والمثابرة وبذل الجهد والود وإذا لم تستطع توفير مجموعة فيمكنك الاكتفاء بالتفاعل مع زملائك داخل الفصل الدراسي ويمكنك أيضا أن تقوم بشرح ما تذاكره وتسجيله فيديو ثم الاستماع إليه مرة أخرى.
- لا يجب أن يكن تركيزك منصبا فقط على الإجابة على الأسئلة الموجودة ولكن احرص في كل درس على طرح أسئلة جديدة والبحث عن إجابتها النموذجية ودرب نفسك على الاختصار في الإجابة والاقتصار على المهم فقط.