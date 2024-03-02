عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2024| 10 نصائح للاستعداد لها بطريقة مختلفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة  للاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 بطريقة مختلفة.

وتمثلت نصائح الدكتور عاصم حجازي والتي أعلن عنها عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب فيما يلي :

  • ابدأ من الآن ولا تسوف ويمكنك تدارك ما فاتك بتكثيف مجهودك في الفترة المتبقية.
  • قم بإجراء بعض التحليلات الطبية للكشف عن الأنيميا وعلاجها وعلاج الضعف العام حيث إن صحة العقل ونشاطه تتوقف على صحة الجسم وخلوه من الأمراض.
  • أعد تنظيم  دورتك المعرفية بحيث تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا لتعود مخك على أن يكون في كامل نشاطه في فترة الصباح لأن هذا الوقت هو الوقت الذي ستؤدي فيه الامتحان لذا نم مبكرا واستيقظ مبكرا لتعود مخك على ذلك من الآن.
  • قم بإعداد لوحة كبيرة لكل مقرر ارسم عليها خريطة ذهنية للمقرر كاملا واستخدمها أثناء المذاكرة واحتفظ بها لاستخدامها في كل مرة أثناء مراجعة المادة.

وزيرة التعليم بقطر تشيد بجهود الارتقاء بأداء المنظومة في مصر

برامج وأنشطة مميزة .. ماذا تقدم التعليم لـ الطلاب ذوي الهمم ؟| تفاصيل

  • جهز مكانا مناسبا للمذاكرة وضع جدولا للمذاكرة وخصص وقتا في كل يوم لمذاكرة موضوع معين وحل تدريبات على هذا الموضوع مع مراعاة تنويع طريقة المذاكرة واستغلال المنصات الرقمية .
  • قم بالمذاكرة على فترات لا تزيد عن ٥٠ دقيقة ثم اترك الغرفة التي تذاكر فيها وأخرج وقم بممارسة أي نشاط آخر ولا تفكر في المادة
  • يمكنك ممارسة تدريبات رياضية خفيفة أو شرب كميات كافية من الماء أو العصائر حسب حالتك الصحية  ثم عد بعد الفاصل للمذاكرة مرة أخرى حيث يعمل هذا الفاصل على مساعدة المخ على تثبيت المعلومات وتنظيمها
  • تخلص من الأفكار السلبية والتوتر والقلق ، وتمسك بالروح الإيجابية والتفاؤل . ولا تنشغل بأية مشكلات قد تكون في محيطك الأسري والبيئي وركز على أهدافك .
  • يمكنك تكوين مجموعة لا تزيد عن ثلاثة أفراد من أصدقائك للمذاكرة سويا بحيث يقوم كل  فرد بشرح الموضوع كاملا بأسلوبه ثم يتبادلون الأدوار ثم بعد ذلك يتم إجراء نقاش حول الموضوع ثم تبادل الأسئلة لتثبيت المعلومة حيث إن فعالية المخ تزداد في ظل  العمل الجماعي ولكن يجب اختيار أفراد المجموعة بمعايير خاصة حيث يجب أن يتصفوا بالطموح والمثابرة وبذل الجهد والود وإذا لم تستطع توفير مجموعة فيمكنك الاكتفاء بالتفاعل مع زملائك داخل الفصل الدراسي ويمكنك أيضا أن تقوم بشرح ما تذاكره وتسجيله فيديو ثم الاستماع إليه مرة أخرى.
  • لا يجب أن يكن تركيزك منصبا فقط على الإجابة على الأسئلة الموجودة ولكن احرص في كل درس على طرح أسئلة جديدة والبحث عن إجابتها النموذجية ودرب نفسك على الاختصار في الإجابة والاقتصار على المهم فقط.
امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة الثانوية امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

التعليم في أسبوع| تنبيه عاجل من رضا حجازي بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. قرار مهم بخصوص جدول الثانوية العامة

وزيرة التعليم بقطر تشيد بجهود الارتقاء بأداء المنظومة في مصر

برامج وأنشطة مميزة .. ماذا تقدم التعليم لـ الطلاب ذوي الهمم ؟| تفاصيل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 |تفاصيل رسمية عنه الآن

التعليم تدعم ذوي الهمم|دمج 146 ألف طالب من “القادرون بإختلاف” بالمدارس.. تضمين لغة الإشارة بالمناهج.. والتعاقد مع 54 معلما من ذوي الإعاقة

مباحثات بالرياض لدعم آليات التنسيق والتكامل في جوانب التعليم بين مصر والسعودية

تعليمات عاجلة بشأن تنفيذ برامج التنمية المهنية لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن ترقيات المعلمين 2024.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المدير الفني للزمالك استعداداً للقاء الأهلي بنهائي كأس مصر

إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث طعن بالضفة الغربية

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

رسالة مفاجأة من حسين لبيب حول تجديد تعاقد زيزو

بالتواريخ .. تعرف على موعد أول يوم رمضان حول العالم

تويوتا كورولا "الجمل" 2003 للبيع بأفضل سعر للمستعمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ