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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بشبرا الخيمة

نقل الجثة
نقل الجثة

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثمان لمستشفي ناصر التخصصي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السيارة وقائدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة، يف ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعي "عبد الله س"، 34 سنة، عامل.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي السيارة وقائدها.

تصادم أمن القليوبية حادث تصادم سيارة ملاكي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية

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