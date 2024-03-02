النائب عمرو هندى: مدينة الدواء توفر 300 مادة خام و2 مليار دولار سنويا

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين صناعة الدواء سيسهم في توفير مصادر جلب للعملة الصعبة، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتنويع مصادر جلب النقد الأجنبي لتعزيز الاستثمار المصرى ومواجهة التحديات التى انعكست على الاقتصاد جراء التغيرات العالمية المتلاحقة التى يعيشها العالم.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن مدينة الدواء المصرية ستجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها محورا مهما فى ضبط سوق الدواء وإنهاء نقص الأدوية، وفوائض للتصدير، خاصة وأن توطين صناعة الخامات الدوائية في غاية الأهمية للصناعة بشكل عام.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن توفير أو بمعنى أدق توطين صناعة الخامات الدوائية يسهم فى تقليص الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأننا نعتمد على استيرادها من الخارج لعدم وجودها محليا مما يمثل زيادة في الطلب على العملة الصعبة، فى حين أن مدينة الدواء نقطة جديدة لتعاون الدولة مع القطاع الخاص، حيث تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية، و مجهزة بتكنولوجيا للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة، التنظيف الذاتى الإلكترونى وأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف عضو النواب، أن مصر تستورد مواد خام للصناعات الدوائية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا، ومع زيادة الاسعار عالميًا من المتوقع أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار، والمدينة تساهم فى توفير 300 مادة خام دوائية، وهو ما يجعلها مشروع قومى جديد على الأرض المصرية تظهر نتائجه خلال الفترة المقبلة.

