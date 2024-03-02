عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب عمرو هندى: مدينة الدواء توفر 300 مادة خام و2 مليار دولار سنويا

عمرو هندى
عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين صناعة الدواء سيسهم في توفير مصادر جلب للعملة الصعبة، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتنويع مصادر جلب النقد الأجنبي لتعزيز الاستثمار المصرى ومواجهة التحديات التى انعكست على الاقتصاد جراء التغيرات العالمية المتلاحقة التى يعيشها العالم.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن مدينة الدواء المصرية ستجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها محورا مهما فى ضبط سوق الدواء وإنهاء نقص الأدوية، وفوائض للتصدير، خاصة وأن توطين صناعة الخامات الدوائية في غاية الأهمية للصناعة بشكل عام.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن توفير أو بمعنى أدق توطين صناعة الخامات الدوائية يسهم فى تقليص الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأننا نعتمد على استيرادها من الخارج لعدم وجودها محليا مما يمثل زيادة في الطلب على العملة الصعبة، فى حين أن مدينة الدواء نقطة جديدة لتعاون الدولة مع القطاع الخاص، حيث تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية، و مجهزة بتكنولوجيا للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة، التنظيف الذاتى الإلكترونى وأعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف عضو النواب، أن مصر تستورد مواد خام للصناعات الدوائية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا، ومع زيادة الاسعار عالميًا من المتوقع أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار، والمدينة تساهم فى توفير 300 مادة خام دوائية، وهو ما يجعلها مشروع قومى جديد على الأرض المصرية تظهر نتائجه خلال الفترة المقبلة.
 

عمرو هندي النواب العملة الصعبة الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

حصانة.. خبراء يكشفون عن دولة وحيدة تبحر سفنها بأمان في البحر الأحمر

قرار عاجل من المدير الفني للزمالك استعداداً للقاء الأهلي بنهائي كأس مصر

إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث طعن بالضفة الغربية

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

رسالة مفاجأة من حسين لبيب حول تجديد تعاقد زيزو

بالتواريخ .. تعرف على موعد أول يوم رمضان حول العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ