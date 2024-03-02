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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض فرنسي لشراء محمد عبد المنعم من النادي الأهلي |مفاجأة عاجلة

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

يبدو أن محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، قريب من الانضمام إلى الدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لموقع «homme du match» الفرنسي، فإن انضمام محمد عبدالمنعم سيكون صفقة قوية لدفاعات نادي نانت الفرنسي، حيث سيكون زميلًا لصديقه في المنتخب المصري مصطفى محمد.

وأكد التقرير الفرنسي على أن محمد عبدالمنعم يُعتبر واحدًا من أفضل المدافعين في القاهرة الأفريقية، بالإضافة إلى قدرته على التألق في المواقف الهجومية برأسه.

وأوضحت التقارير أن سعر بيع محمد عبدالمنعم يصل إلى 3 ملايين يورو، وهو مبلغ جيد بالنسبة لإمكانياته كمدافع في الأهلي ومنتخب مصر.

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