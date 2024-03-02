خبير بالشأن الإسرائيلى: سياسة نتنياهو أسهمت بشكل كبير فى تحرك أمريكا لتغييره

قال أحمد شديد، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل غير محدود، كما أنها تقدم غطاء سياسيا وعسكريا للكيان المحتل.

وأضاف "شديد"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة أظهرت اختلافا بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

ونوه بأن بنيامين نتنياهو تسبب في إحراج الولايات المتحدة وتهديد مصالحها في المنطقة، مؤكدًا أن الحديث تحول من اليوم التالي في غزة، إلى اليوم التالي بإسرائيل.

وأشار إلى أن الشخص الذي يهدد بنيامين نتينياهو هو بيني جانتس، مضيفًا أن زيارة جانتس لواشنطن من الخطوات التي ستحدد اليوم التالي في الشارع الإسرائيلي.

وتابع أن سياسة نتنياهو أسهمت بشكل كبير في تحرك الولايات المتحدة لتغييره، خاصة بعد عدم تحقيق أي انتصار في حربه على قطاع غزة.