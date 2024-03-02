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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل

اللحظات الأخيرة في
اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل

توفيت إيريس أبفيل المشهورة بأيقونة الموضة وتصميم الأثاث في نيويورك عن عمر يناهز 102 عامًا في منزلها في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الجمعة. 

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، لم يتم الكشف بعد عن سبب وفاة إيريس أبفيل التي كانت أيقونة للموضة في نيويورك، والمعروفة بأسلوبها المميز.

وقبل ساعات من الإعلان الحزين، نشرت إيريس منشورًا أخيرًا على تطبيق “انستجرام” أشارت فيه إلى أن عام 2024 هو عام كبيس.

وكتبت في التعليق: "في نصف عيد ميلادي، أبلغ من العمر 26 عامًا فقط !!! بل عمري 102 ونصف اليوم.. يوم سعيد لي!. 

إيريس أبفيل


وأظهرت الصورة بالأبيض والأسود إيريس وهي تجلس أمام خلفية من اللافتات الفضية.

وتم تصويرها وهي ترتدي بنطالاً من الساتان ومعطفًا ضخمًا وأكوامًا من القلائد المطرزة، كما ارتدت إيريس نظارتها الدائرية السوداء المميزة، ورفعت شعرها الأبيض إلى أعلى في تسريحة محدثة أنيقة.

وشوهدت المصممة الداخلية - التي أشرفت على التجديدات في البيت الأبيض خلال تسع رئاسات - وهي تحمل بعض البالونات الخضراء، بما في ذلك بالونات على شكل ضفدع، يبدو أنها تم تركيبها في الصورة.

وجمعت الصورة ما يقرب من 290 ألف إعجاب، وشارك المتابعون رسائل التعزية في التعليقات.

Instagram إيريس أبفيل Iris Apfel ولاية فلوريدا نيويورك

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