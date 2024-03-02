دوري أبطال إفريقيا|صن داونز يفوز علي مازيمبي بهدف دون رد ويتصدر مجموعته

انتهت مباراة فريقي صن داونز ومازيمبي الكونغولي في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد لصالح صن داونز.

في الشوط الأول، شهدت المباراة محاولات من الفريقين لتسجيل الأهداف، وفي الدقيقة 38، سجل بيتر شالويلي هدفًا لصن داونز، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف.

وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين دون نجاح في تسجيل المزيد من الأهداف، لينتهي اللقاء بفوز صن داونز بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد صن داونز إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد مازيمبي الكونغولي عند 10 نقاط في المركز الثاني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الآن لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في أحد أيام 30 أو 31 مارس الحالي.