ليفربول يفلت من أنياب نوتنجهام فورست ويفوز بهدف قاتل في الدقيقة 90+9

نجح ليفربول في الفوز على نوتنجهام فورست بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف داروين نونيز هدف فوز الريدز في الدقيقة 90+9 من عمر اللقاء، ليفلت من أنياب نوتنجهام فورست والتفريط في صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 24 في المركز 17.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيم كوناتيه - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جو جوميز - ماك آليستر - كلارك.

خط الهجوم: إليوت - جاكبو - لويس دياز.