عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يفلت من أنياب نوتنجهام فورست ويفوز بهدف قاتل في الدقيقة 90+9

ليفربول
ليفربول

نجح ليفربول في الفوز على نوتنجهام فورست بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف داروين نونيز هدف فوز الريدز في الدقيقة 90+9 من عمر اللقاء، ليفلت من أنياب نوتنجهام فورست والتفريط في صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 24 في المركز 17.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيم كوناتيه - فيرجيل فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جو جوميز - ماك آليستر - كلارك.

خط الهجوم: إليوت - جاكبو - لويس دياز.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل في رمضان

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

قرار عاجل بشأن محاكمة شيرين في سب محمد الشاعر

موضوعات متعلقة

تفجيرك أنت وعائلتك .. تهديد علني لـ نجم ميلان بإنهاء حياته

رئيس الليجا يفجر مفاجأة عن قيد مبابي في قائمة ريال مدريد الموسم المقبل

نيمار يعلن رغبته الشديدة في اللعب مجددا مع ليونيل ميسي

تجنب مواجهة الأهلي| صن داونز يتصدر مجموعته بالفوز على مازيمبي

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الشمس ويتأهل لنصف نهائي الدوري

الهلال يفوز على الاتحاد في كلاسيكو السعودية بثلاثية

دوري أبطال إفريقيا| حسين الشحات: حققنا هدفنا بالتأهل لربع النهائي

دوري أبطال إفريقيا| حارس الأهلي: جاهزون للزمالك بنهائي الكأس .. وهدفنا التتويج باللقب

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية تهاجم ضعف المواقف الأمريكية تجاه تأمين دخول المساعدات للجياع في غزة

حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح .. دار الإفتاء ترد

ليفربول يفلت من أنياب نوتنجهام فورست ويفوز بهدف قاتل في الدقيقة 90+9

200 سلعة غذائية .. خير مزارعنا يفتح أبوابه للمواطنين قبل رمضان 2024

بعد الصيني.. العثور على منطاد جديد للتجسس قبالة ألاسكا الأمريكية

يصل لـ200 جنيه.. شروط وضوابط منح حافز التميز العلمي بـ«قانون الخدمة المدنية»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دجاج بالتتبيلة المدخنة لرمضان | بمذاق لا يقاوم

شاهد.. ساعة أمال ماهر تثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعرها خرافي

سعر فستان روبي في جدة يثير ضجة .. شوف بكام

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

اﻟﻤﺰﻳﺪ