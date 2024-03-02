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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق علاج الإمساك وأهم أسبابه

صدى البلد

الإمساك من المشكلات الصحية الشائعة ولكن عندما يتكرر يكن عرضًا لحالة طبية أخرى أو ناتجًا عن نمط حياة غير صحي.

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ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم أهم أسباب الإمساك وطرق علاجه.


ما هي أسباب الإمساك؟

قلة تناول الألياف
قلة شرب الماء
قلة النشاط البدني
بعض الأدوية
بعض الحالات الطبية
تغيرات في نمط الحياة
الحمل
الشيخوخة


ما هي طرق علاج الإمساك؟

تغييرات في نمط الحياة:

تناول المزيد من الألياف: تتوفر الألياف في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
شرب المزيد من الماء: ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا.
ممارسة النشاط البدني بانتظام: حاول ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.
تدريب الأمعاء: حاول التبرز في نفس الوقت كل يوم، حتى لو لم تشعر بالحاجة.
الاسترخاء أثناء التبرز: لا تضغط على نفسك أثناء التبرز.
الأدوية:

الملينات: تُستخدم الملينات لزيادة ليونة البراز وتسهيل إخراجه.
الحقن الشرجية: تُستخدم الحقن الشرجية لتحفيز حركة الأمعاء.
الأدوية الأخرى: قد يصف الطبيب أدوية أخرى لعلاج الإمساك المزمن.


متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

إذا استمر الإمساك لأكثر من أسبوعين
إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل ألم البطن أو الدم في البراز
إذا كنت تفقد الوزن بشكل غير مبرر
إذا كنت تعاني من تغيرات في عادات الأمعاء
نصائح عامة:

تجنب الجلوس على المرحاض لفترة طويلة
لا تتجاهل الرغبة في التبرز.
تجنب الأطعمة التي تسبب الإمساك مثل الأطعمة الدهنية أو المقلية.
تجنب شرب الكحول أو الكافيين.

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