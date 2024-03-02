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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عادل حمودة: فيلم «مبني للمجهول» تحقيق تلفزيوني عن جمال حمدان

عادل حموده
عادل حموده

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة  إنه يعتبر فيلم «مبني للمجهول» تحقيقا تلفزيونيا عن جمال حمدان، حياته وأعماله ووفاته، تحدثت فيه شخصيات اقتربت من جمال حمدان، على رأسهم شقيقه اللواء عبد العظيم حمدان.

أضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الفيلم نتوقف عند تفسير الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، ويفسر الدكتور محمد المهدي حالة العزلة التي لجأ إليها جمال حمدان بعيدا عن الحياة خارج شقته الصغيرة.

وتابع: «يقول الدكتور محمد المهدي: في جمال حمدان كل معالم الشخصية العبقرية، هذه الشخصية تمر بمحنة وتعيش أزمة نمو شديدة ولكن تخرج منها بإنتاج علمي غزير ومتفرد، لكن بحضور اجتماعي ضعيف جدا».

وواصل: «كان الاتصال به عبر ناشره أو عبر خطابات تدخل إليه تحت عقب الباب ويرد عليها كتابة، علي قائمة من كانوا على اتصال به: أحمد بهاء الدين، محمد حسنين هيكل، ويوسف القعيد، ورئيس تحرير مجلة الهلال سابقا مصطفي نبيل».

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