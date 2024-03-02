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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة أحمد الكاس| تعرف على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17سنة

أحمد الكاس
أحمد الكاس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة الكابتن أحمد الكاس.

وجاء تشكيل الجهاز بالكامل كالأتي:

أحمد الكاس مديرا فنيا
احمد فوزي مدربا لحراس المرمى
رامي عادل مدرب مساعد 
محمد إبراهيم مدرب عام 
 

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