بقيادة أحمد الكاس| تعرف على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17سنة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة الكابتن أحمد الكاس.
وجاء تشكيل الجهاز بالكامل كالأتي:
أحمد الكاس مديرا فنيا
احمد فوزي مدربا لحراس المرمى
رامي عادل مدرب مساعد
محمد إبراهيم مدرب عام
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة الكابتن أحمد الكاس.
وجاء تشكيل الجهاز بالكامل كالأتي:
أحمد الكاس مديرا فنيا
احمد فوزي مدربا لحراس المرمى
رامي عادل مدرب مساعد
محمد إبراهيم مدرب عام
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