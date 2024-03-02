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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

دوالى الخصية
دوالى الخصية

دوالي الخصية  من المشكلات التي تصيب الرجال في منطقة الجهاز التناسلي وهي عبارة عن تضخم في الأوردة الموجودة داخل كيس الصفن وتُعدّ أكثر شيوعًا عند الرجال في سن المراهقة والشباب، وتصيب الخصية اليسرى أكثر من اليمنى

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ووفقا لما جاء في موقع ويبمد لا تتطلب جميع حالات دوالي الخصية علاجًا، خاصةً إذا لم تسبب أي أعراض ولكن إذا واجه المريض ألمًا أو ضيقًا أو شعورًا بثقل في الخصية، أو إذا كانت تؤثر على قدرته على الإنجاب، فقد يُنصح بالعلاج.

طرق علاج دوالى الخصية المختلفة 

المراقبة: في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب ببساطة بمراقبة الحالة بشكل دوري للتأكد من عدم تفاقمها.
الأدوية المسكنة: يمكن استخدام الأدوية المسكنة، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لتخفيف الألم.
الجراحة: هناك أنواع مختلفة من الجراحة لعلاج دوالي الخصية، تشمل:
استئصال دوالي الخصية بالمنظار: يتم إجراء شق صغير في البطن، ثم يتم إدخال أداة جراحية صغيرة لإصلاح الأوردة المتضخمة.
استئصال دوالي الخصية المجهري: يتم إجراء شق صغير في الفخذ، ثم يتم استخدام مجهر لإصلاح الأوردة المتضخمة.
تقنية الإصمام: يتم إدخال سلك رفيع من خلال القسطرة إلى الوريد المتضخم، ثم يتم حقن مادة لإغلاقه.
الاختيار بين الخيارات العلاجية:

يعتمد اختيار العلاج المناسب على عدة عوامل، منها:

شدة الأعراض
عمر المريض
رغبته في الإنجاب
الصحة العامة للمريض
مخاطر العلاج:

تعتبر جميع أنواع علاج دوالي الخصية آمنة بشكل عام، لكن قد تكون هناك بعض المخاطر، مثل:

النزيف
العدوى
الأذى للأعصاب
ألم الخصية
النتائج:

تُعدّ جميع أنواع علاج دوالي الخصية فعالة في تحسين الأعراض وزيادة فرص الإنجاب.

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