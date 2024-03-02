رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا : 10 جلسات تأهيل مهني يوميا

أكدت الإعلامية دينا عبدالفتاح، رئيس ومؤسسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، أن القمة العام الحالي تشهد منتدى توظيف متخصص للمرأة بمشاركة 50 شركة في جميع القطاعات، وحضر ما يقرب من 3000 فتاة وشاب حديثي التخرج.

وأوضحت "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن المنتدى يتم كل عام والهدف منه فتح مجالات أمام الأجيال الجديدة للاستفادة من خبرات 600 سيدة مصرية مهنية تتبوأ مكانات مختلفة وسفراء لمصر في جميع الأماكن الذي يعملون به.

10 جلسات

ونوهت بأنه بجانب ملتقى التوظيف هناك ما يقرب من 10 جلسات تأهيل مهني يوميًا، مؤكدة أن الجميع يتحدث في هذه الجلسات عن الطموحات والأحلام والبوصلة الخاصة بتوجه كل فرد، والهدف هو وضع الشاب على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أنه يتم تقديم نماذج نجاح الرائدات.

وتابعت: المرأة في عصر ذهبي لها في مصر وجميع الأبواب مفتوحة لها، موضحة أنه يتم التخطيط لعقد مؤتمرات المرأة في شتى المحافظات.