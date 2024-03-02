رد فعل إبراهيم حسن على طلب ليفربول عدم انضمام «صلاح» لمنتخب مصر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تم اختيار 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس، والذي يتخلله بطولة ودية مع منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس والمقرر إقامتها بالإمارات.

وأضاف إبراهيم حسن فى تصريحات تلفزيونية: "أن الجهاز الفني يتمنى كل التوفيق والسلامة للاعبيه المحترفين السبعة الذين وقع الاختيار عليهم لمعسكر مارس، والتأكيد على أن الجهاز حريص كل الحرص في المقام الأول على سلامة اللاعبين، وفي حالة إصابة أى لاعب سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني والطبي للمنتخب خلال تواجده داخل المعسكر وبالتنسيق مع ناديه بكل شفافية.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين المحترفين 7 لاعبين هم:

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمود حسن تريزيجيه

حمدي فتحي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمد شريف

استبعاد النني وكوكا

واستبعد حسام حسن الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركي، من معسكر منتخب مصر المقبل، الذي يشهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد حسام حسن.

في المقابل، شهدت قائمة المحترفين عودة محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، الذي غاب عن صفوف منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.