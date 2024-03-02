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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود فوزي: لمسنا في جلسات الحوار الاقتصادي الآثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة

صدى البلد

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إننا لمسنا في جلسات الحوار الاقتصادي الآثار الإيجابية لمشروع رأس الحكمة ودوره في تهدئة المناخ الاقتصادي وتراجع الأسعار .



وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي أن انعقاد الحوار الاقتصادي على خلفية صفقة راس الحكمة، والأنباء المتداولة على عدد من المشروعات وفتح شهية الاستثمار الأجنبي المباشر كان له دور كبير في توفير آفاق واجواء اوسع، داخل الحوار ونحن في الحوار لمسنا هذه الآثار الإيجابية للصفقة".


اسعار السلع

وأكمل أننا لمسنا انخفاض أسعار السلع الأساسية ، وأيضا انخفاض سعر الدولار  في السوق الموازية، والذي لم يكن سعره حقيقيا بها الفترة الماضية.


ونوه أنه مع استمرار هذه الصفقات، والعمل سويا من كافة المؤسسات، سوف يتحسن المناخ الاقتصادي وتدور العجلة الاقتصادية مرة اخرى وهذا ما نتوقعه.

وتابع :"صفقة راس الحكمة كانت فاتحة خير لا يمكن اغفالها وما حققته حتى الان، وهو نموذج للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تطمح له أي دولة".

ونوه أنه يوجد إجماع ورضا عام من أهل الخبرة والاقتصاديين داخل الحوار، على صفقة رأس الحكمة فهي محل ترحيب من الجميع.

الإعلامية قصواء الخلالي الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الاقتصادي السوق الموازية المستشار محمود فوزى

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