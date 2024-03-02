شوبير يكشف عن منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حجز النادي الأهلي بطاقة تأهله لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، بعد أن تصدر مجموعته الرابعة برصيد 12 نقطة.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "رسمياً - الأهلي يواجه "مازيمبي الكونغولي أو سيمبا التنزاني أو الترجي التونسي" في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ⚽🦅"

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما امس الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.