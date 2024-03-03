يونيسف: الرضع في غزة يعانون سوء التغذية الحاد

حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل، السبت، من أن 1 بين كل 6 أطفال تحت سن عامين في غزة، يعاني سوء التغذية الحاد.

ووصفت الأنباء الواردة من غزة بوفاة 10 أطفال على الأقل جوعاً بأنها "مروعة".

وأضافت عبر منصة "إكس": "يمكن أن يؤدي سوء التغذية الحاد إلى الوفاة أو يتسبب في إعاقات معرفية وبدنية للأطفال.. كل دقيقة لها ثمنها بالنسبة لأطفال غزة، فيما يتعلق بتوفير التغذية والماء والرعاية الصحية والحماية من الرصاص والقنابل".

من جانب آخر، أفادت منظمة "أطباء بلا حدود"، السبت، بأن توفير المساعدات داخل قطاع غزة شبه مستحيل بسبب تجاهل إسرائيل التام لحماية البعثات الطبية والإنسانية وطواقمها وسلامتهم، فضلاً عن منع وصول الناس إلى المساعدات المنقذة للحياة.

وقالت منسقة مشروع أطباء بلا حدود في غزة ليزا ماكينيرعلى منصة إكس: "المروع حقاً هو الغياب الصارخ للمساحة الإنسانية ونقص الإمدادات الذي نشهده في غزة". وأضافت أنه "إذا لم يلقى الناس حتفهم بالقنابل، فإنهم يعانون من الحرمان من الغذاء والمياه ويموتون بسبب نقص الرعاية الطبية".

وكانت رئيسة أطباء بلا حدود إيزابيل ديفورني وصفت الوضع في شمال قطاع غزة بأنه "كارثي"، وقالت إن العاملين في أطباء بلا حدود هناك أبلغوا المنظمة بأنه ليس لديهم طعام كاف، وأن البعض يأكلون طعام الحيوانات، وأن هناك ندرة في مياه الشرب وإن وجدت فهي رديئة مما يسبب تفشي الأمراض.