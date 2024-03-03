إنفيديا تحقق رأس مال سوقي بـ2 تريليون دولار وتصبح الثالثة في العالم

تجاوزت القيمة السوقية لشركة "Nvidia" إنفيديا 2 تريليون دولار، حيث أصبحت ثالث أكبر الشركات قيمة في وول ستريت بعد شركتي مايكروسوفت وأبل اللتين تبلغ قيمتهما 2.77 تريليون دولار و3.09 تريليون دولار على التوالي.

وأغلقت القيمة السوقية لأسهم إنفيديا متجاوزة 2 تريليون دولار للمرة الأولى، مما أشعل صعود شركات وول ستريت التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وبعد أن قدمت شركة Dell، توقعات متفائلة تشير إلى ارتفاع كبير في الطلبات على خوادمها المحسّنة للذكاء الاصطناعي، ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة تجازوت 4٪.

وارتفعت أسعار شركات صناعة الرقائق الأخرى المعرضة للذكاء الاصطناعي إلى مستويات قياسية، مثل Broadcom، وMarvell Technology بنسبة 8% تقريبًا، في حين ارتفعت شركة Advanced Micro Devices، بنسبة تزيد عن 5%.

وارتفع مؤشر رقائق PHLX، بنسبة 4.3٪ إلى أعلى مستوى قياسي له، مما رفع مكاسبه في 2024 إلى 18٪.

وتسيطر إنفيديا على حوالي 80% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة، مع عملائها بما في ذلك شركات OpenAI ومايكروسوفت، وAlphabet المالمة لجوجل.

وأصبحت الشركة مؤخرًا أكثر الأسهم تداولًا في وول ستريت من حيث القيمة، يومًا بعد يوم، لتحل محل Tesla تسلا، كما وصلت قيمة التداولات في إنفيديا يوم الجمعة الماضي إلى 38 مليار دولار.