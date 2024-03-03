عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يعلن رسميا تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر

صدى البلد

أعلن إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سبق وأعلنا أن طاقم حكام نهائي الكأس سيكون طاقم مصري، ولكن رأينا اعتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد التكهن بإسم طاقم التحكيم".

وتابع: "قررنا من أجل رفع الضغط عن الحكام المصريين التوجه لتعيين طاقم تحكيم أجنبي".

وأضاف: "نحن نثق في الحكام المصريين، ولكن قررنا تعيين حكام أجانب لرفع الحرج والضغط عن حكامنا المصريين".

وواصل الكومي: "فيتور بيريرا كان يريد تعيين طاقم تحكيم مصري لنهائي كأس مصر، ولكن تفهم الوضع في النهاية ووافق على تعيين طاقم تحكيم أجنبي".

وأردف: "اللجنة المنظمة لتنظيم نهائي كأس مصر هي التي ستتحمل تكاليف طاقم التحكيم الأجنبي، خاطبا أطقم تحكيم من أوروبا وأمريكا اللاتينية وننتظر الرد خلال أيام".

واختتم تصريحاته: "كان هناك اقتراح لإسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي بمشاركة حكام مصريين، ولكن فيتور بيريرا رفض الدفع بمصريين في وجود أجانب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن رسميا تعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر

أطباء بلا حدود: توفير المساعدات داخل غزة شبه مستحيل

ديدان الذكاء الاصطناعي.. باحثون يبتكرون طريقة خطيرة لسرقة البيانات الحساسة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقـ.تل المسئول اليمني في بولاق الدكرور

30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم في الأسواق

رغم الأزمات|كاتب صحفي: مصر أكثر دولة في العالم ترسل مساعدات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى وفاته|الشاعر «ديفيد هربرت».. هرب مع زوجة أستاذه ومُنعت أشهر رواياته من النشر

مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان

النظام العلاجى الكامل لـ التهاب المثانة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ