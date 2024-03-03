عاصفة ثلجية تجتاح سييرا نيفادا الأمريكية.. شاهد

هبت عاصفة ثلجية قوية، على سييرا نيفادا، مما أدى إلى إغلاق شريط طويل من الطريق السريع 80 في كاليفورنيا بسبب الرياح العاتية والثلوج، وتسببت في هطول أمطار غزيرة على المرتفعات المنخفضة، وطلب من السكان الاحتماء لأن الثلوج الكثيفة والرياح القوية تهدد سلامتهم.



السفر عبر المنطقة مستحيلاً

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن أكثر من 3 بوصات من الثلوج تتساقط في سييرا نيفادا كل ساعة، وكانت الرياح تهب أكثر من 100 ميل في الساعة، مما تسبب في تساقط الثلوج وجعل "السفر عبر المنطقة مستحيلاً"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأغلقت حديقة يوسمايت الوطنية أبوابها، الجمعة، وقال مسؤولون إنها ستظل مغلقة حتى ظهر يوم الأحد على الأقل.