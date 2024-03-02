مع وصول 5 مليارات أخرى|انخفاضات جديدة تُلاحق الدولار.. تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “مع وصول 5 مليارات أخرى.. الدولار يهبط إلى مستوى جديد في السوق السوداء والذهب يقاوم الانخفاض”.



تراجع سعر صرف الدولار

وشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر انخفاضا جديدا، حيث وصل لمستوى 45 جنيهًا لكل دولار، وتراجع الدولار بقوة مع إعلان صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات ودخول تدفقات دولارية إلى البلاد من أموالها.



وبدأت التدفقات المالية بـ5 مليارات دولار، ومن ثم تسلمت مصر دفعة أخرى بـ5 مليارات، حيث سجل الذهب أيضًا انخفاضًا كبيرًا ووصل سعر الجرام عيار 21 لـ2890 جنيهًا لكنه عاد وقلص خسائره ووصل لـ2930 جنيهًا.