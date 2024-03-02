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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع وصول 5 مليارات أخرى|انخفاضات جديدة تُلاحق الدولار.. تفاصيل

الدولار
الدولار

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “مع وصول 5 مليارات أخرى.. الدولار يهبط إلى مستوى جديد في السوق السوداء والذهب يقاوم الانخفاض”.
 

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انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

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السكر بـ27 جنيها.. أسعار أبرز السلع في معارض أهلا رمضان

تراجع سعر صرف الدولار

وشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر انخفاضا جديدا، حيث وصل لمستوى 45 جنيهًا لكل دولار، وتراجع الدولار بقوة مع إعلان صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات ودخول تدفقات دولارية إلى البلاد من أموالها.
 

وبدأت التدفقات المالية بـ5 مليارات دولار، ومن ثم تسلمت مصر دفعة أخرى بـ5 مليارات، حيث سجل الذهب أيضًا انخفاضًا كبيرًا ووصل سعر الجرام عيار 21 لـ2890 جنيهًا لكنه عاد وقلص خسائره ووصل لـ2930 جنيهًا.

الدولار الذهب رأس الحكمة مصر والإمارات سعر صرف الدولار عيار 21 السوق السوداء

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