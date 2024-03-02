انفراج أزمة الدولار| 200 ألف جنيه تراجعا في السيارات.. والشعبة تكشف تطورات الأسعار

يبحث البعض عن اسعار السيارات، خاصة بعد انفراج أزمة الدولار، حيث أنه يوجد في السوق المصري العديد من السيارات المستعملة وأنواع مختلفة حتى تناسب المواطنين المصريين وخاصة فئة الشباب، نظرا لأن أسعارها تكون مناسبة لهم، وتختلف أسعار السيارات المستعملة في مصر على حسب ماركة ونوع السيارة المستعملة وكذلك سنة الصنع بمعنى اخر الموديل.

ماذا يحدث في سوق السيارات؟

وفي هذا الصدد، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات الزيرو والمستعملة قد انخفضت بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن مشروع تطوير "رأس الحكمة" ولكن بنسب متفاوتة.

وأضاف أبو المجد- خلال تصريحات له، أن نسبة الانخفاض تترواح من 5 إلى 10٪ ؜ للمستعمل والزيرو، مؤكدا أن السيارات المجمعة محليا هي التي لاقت انخفاضا أكبر خلال الفترة القليلة الماضية.

وعن حالة السوق حاليا أوضح "أبو المجد" أن سوق السيارات يمر الآن بمرحلة ركود مؤقتة وترقب من البائع والمشتري على حد سواء، وذلك نظرا لتأثير صفقة "رأس الحكمة" الذى أطاح بأسعار الدولار بالسوق الموازى.

وتوقع رئيس الرابطة ثبات السعر خلال الشهور القادمة، ولن يكون هناك انخفاض جديد إلا مع تثبيت أسعار الصرف بالبنك مع للسوق الموازى.

موعد أنسب وقت للشراء

وكشف أيضا أن الوقت الحالي هو أنسب وقت للشراء وحتي أسبوعين، موضحا أن ثبات الأسعار سيمتد خلال الـ3 شهور المقبلة، مشددا علي ضرورة التوجه للتصنيع في أقرب وقت لأن التصنيع هو كلمة السر والحل العملى والحقيقي للنهوض بمصر فى كافة المجالات.

ومن جانبه، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إنه من المقرر أن تشهد سوق السيارات استقرارا في أسعار السيارات، حالة استقرار العملة الأجنبية، وحينها نستطيع توقع أسعار السيارات، خلال مدة من 3 إلى 4 أشهر.

وأضاف سعد- خلال تصريحات له: سعر الدولار في البنك ثابت، ولكن ليس هناك تمويل، أما السوق الموازية، فسعر الدولار بها غير ثابت ومتذبذب، وانخفض لمدة 3 أيام فقط وهذا ليس كافيا للتوقع لأن سعر السيارات يتم تحديده بناء على سعر السوق الموازية.

ولفت: إذا انخفض سعر الدولار، واستقر عند وضع معين بجانب ثبات سعر العملة في البنك، سيكون من المؤكد هبوط أسعار السيارات الجديدة، وقطع الغيار، وأيضا مكونات الإنتاج، وكل ما هو مستورد سيتم هبوط سعره.

وسوف نرصد لكم أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلي وفقًا لعدة مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال وفي مجال بيع وشراء السيارات المستعملة في مصر وهى على النحو الآتي:

ميتسوبيشي لانسر 1999: تنتمي السيارة إلى نوع الطرازات السيدان متاحة بكثرة في سوق السيارات المستعملة، يبدأ سعرها ما بين 100 إلى 115 ألف جنيه، يوجد في السيارة محرك سعة 1300 سي سي، وعزم أقصى للدوران 108 نيوتن لكل متر، يولد قوة 75 حصانًا.

فولكس فاجن بولو 1999:تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك، وتكون أسعارها ما بين 90 إلى 100 ألف جنيه مصري.

دايو نوبيرا 2001: يتراوح سعرها ما بين 105 آلاف جنيه إلى 115 ألف جنيه وتعمل بمحرك تنفس طبيعي لها سعة 1600 سي سي وتعد ضمن شريحة الطرازات السيدان.

كيا سيفيا 2000: لها محرك سعتة 1300 سي سي، يوجد لها ناقل حركة أوتوماتيكي، ويتراوح سعرها ما بين 90 إلى 115 ألف جنيه.

سكودا فيليشيا موديل 1996: تعد من شريحة الطرازات الهاتشباك، وتتراوح أسعاره ما بين 100 إلى 120 ألف جنيه، على حسب حالة السيارة.

كما نرصد لكم سيارات مميزة في سوق المستعمل المصري، والتي جاءت كالتالي:

ويوجد الكثير من الإصدارات المميزة في سوق المستعمل وتوجد وتتوفر بحالة جيدة، بسبب القيام بعمليات الصيانة عليها قبل أن يتم عرضها للبيع في السوق المصري ومن هذه السيارات المستعملة ما يلي:

سيارة من نوع نيسان تيدا إنتاج عام 2005: تعد من الأفضل الخيارات ومصنعة في اليابان بشكل كامل، تتميز بمحرك سعته حوالي 1.5 لتر تقريبا، وتكون سعرها بحد أقصى 200 ألف جنيه وأيضا سعرها يكون على حسب حالتها، ولا يتعدى على صناعتها واستعمالها ال 8 سنين تكون في العقد الأول بسبب أدائها ممتاز والجذاب.

سيارة من نوع رينو ميجان من إصدار عام 2004: من أصل فرنسي ذات محرك حجمه كبير، ويكون ثمن هذه السيارة حوالي 180 ألف جنيه مصري، ولقد خضعت للتعديل والصيانة بشكل احترافي وهى في حالتها الممتازة حيث لا تزيد على 9 سنين من الاستعمال.