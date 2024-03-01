أخبار السيارات | رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بهذا السعر.. أرخص سيارة صينية "زيرو" في مصر.. أسعار فيات تيبو وكيا سبورتاج

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم BMW الألمانية العريقة، عددا كبيرا من طرازاتها عالميًا ومحليًا، ومنها عائلة سيارات X الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتضم تلك الاصدارات النسخة X3 موديل 2024، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي النسخة XDRIVE30I XLINE.

تقدم شركة تويوتا اليابانية العريقة عددا كبيرا من الطرازات القوية عالميًا ومحليًا، أشهرها النسخة "كورولا"، صاحبة الشعبية الكبيرة بالسوق المصري، والتي تقدم في مصر عبر 5 فئات بأسعار رسمية تتراوح بين 1,640,000 جنيه جنيه و1,850,000 جنيه.

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024، استقرار في قيمتها السعرية خلال الايام الماضية، حيث تعد هذه النسخة هي الارخص سعرًا بين العلامات التجارية الصينية المقدمة في مصر ضمن موديلات العام، حيث يتم تقيدمها بأسعار رسمية تبدأ من 740 ألف جنيه.

تعزز السيارة فيات تيبو من تواجدها بالسوق المحلي، كواحدة من اشهر السيارات التي تحمل العلامة الايطالية العريقة، وتواصل السيارة تألقها محليًا بعد طرح موديلات 2024، والتي تقدم في مصر عبر فئتين من التجهيزات.

تضم الصفحات المتخصصة في مجال السيارات عددًا كبيرًا من طرازات 2024، والتي تظهر اغلبها للبيع تحت مسمى "كسر الزيرو"، ومنها النسخة سبورتاج صاحبة هذا الموضوع، حيث تباع بحالة الزيرو بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 500 كيلومتر فقط.

تعتبر السيارة رينو لوجان من اشهر سيارات السيدان التي قدمتها العلامة الفرنسية في مصر، وظهرت إحدى هذه الإصدارات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 85 ألف كيلومتر فقط.