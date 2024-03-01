عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الرسمي لـ BMW X3 موديل 2024 في مصر

BMW X3 موديل 2024
BMW X3 موديل 2024

تقدم BMW الألمانية العريقة، عددا كبيرا من طرازاتها عالميًا ومحليًا، ومنها عائلة سيارات X الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتضم تلك الاصدارات النسخة X3 موديل 2024، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي النسخة XDRIVE30I XLINE.

أرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر.. تعرف على سعرها الرسمي

سعر أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها "سانج يونج" في مصر

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

سعر ارخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024 في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة BMW X3 موديل 2024 في مصر، وأبزر المواصفات الفنية والتجهيزات.

BMW X3 موديل 2024 

مواصفات وتجهيزات السيارة BMW X3 موديل 2024

 

  • ناقل سرعات 8 غيارات أوتوماتيك.
  • تسارع في 6.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
  • محرك تيربو سعة 2000 CC.
  • قوة إجمالية 252 حصانا.
  • عزم الدوران 350 نيوتن متر.
  • السرعة القصوى للسيارة 235 كيلومترا في الساعة.
BMW X3 موديل 2024 
  • جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايا كهربائية.
  • مثبت سرعة، مقاعد كهربائية التحكم، حساسات حركة.
  • كاميرا للمتابعة، انذار، ريموت تحكم، بصمة.
  • فتحة سقف بانوراما، زجاج مظلل، نوافذ كهربائية.
  • نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية.
  • نظام الثبات الالكتروني وفرامل ABS وفرامل EBD، مع باقة من ادوات مساعدة قائد المركبة.
BMW X3 موديل 2024 

 

سعر السيارة BMW X3 موديل 2024 الرسمي بالسوق المصري 

 

تقدم السيارة BMW X3 موديل 2024 في مصر، عبر فئة واحدة من التجهيزات XDRIVE30I XLINE، والتي يصل سعرها الرسمي إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه.

BMW X3 موديل 2024 
BMW BMW X3 موديل 2024 الأسعار الرسمية سعر BMW X3 سعر BMW X3 موديل 2024 سعر السيارة BMW X3 سعر السيارة BMW X3 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

موضوعات متعلقة

رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" فبريكا وبهذا السعر

سعر جيتور داشينج 2024 الرسمي في مصر

اركب BMW X6 موديل 2024 بالسعر الرسمي .. وصلت كام ؟

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2024 كسر زيرو.. تباع بهذا السعر

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 العائلية .. صور

رينو كادجار 2018 "أعلى فئة" فبريكا .. كم سعرها ؟

تنافس فيراري ولامبورجيني.. بي واي دي تكشف عن نسختها الجديدة وبهذا السعر

أرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر.. تعرف على سعرها الرسمي

ترشيحاتنا

روسيا ترد على تصريح أوستن بشأن الحرب مع الناتو

جوتيريش يطالب بتحقيق مستقل وفعال في مجزرة توزيع المساعدات شمال غزة

السعر الرسمي لـ BMW X3 موديل 2024 في مصر

استخرج بطاقتك الشخصية من المنزل

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

بيان عاجل من ماكرون بعد مذبـ حة شارع الرشيد شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. شاهد أنغام وميريهان حسين بنفس الفستان

خلي بالك قبل تناولها.. طبيبة تكشف علامة خطيرة بالسوبيا

مقطع فيديو صادم لـ3 ممرضات داخل غرفة عمليات في الهند يثير ضجة

قلعت الحجاب.. صور أثارت الجدل لـ أمل حجازي

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ