السعر الرسمي لـ BMW X3 موديل 2024 في مصر

تقدم BMW الألمانية العريقة، عددا كبيرا من طرازاتها عالميًا ومحليًا، ومنها عائلة سيارات X الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتضم تلك الاصدارات النسخة X3 موديل 2024، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي النسخة XDRIVE30I XLINE.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة BMW X3 موديل 2024 في مصر، وأبزر المواصفات الفنية والتجهيزات.

BMW X3 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة BMW X3 موديل 2024

ناقل سرعات 8 غيارات أوتوماتيك.

تسارع في 6.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

محرك تيربو سعة 2000 CC.

قوة إجمالية 252 حصانا.

عزم الدوران 350 نيوتن متر.

السرعة القصوى للسيارة 235 كيلومترا في الساعة.

BMW X3 موديل 2024

جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايا كهربائية.

مثبت سرعة، مقاعد كهربائية التحكم، حساسات حركة.

كاميرا للمتابعة، انذار، ريموت تحكم، بصمة.

فتحة سقف بانوراما، زجاج مظلل، نوافذ كهربائية.

نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية أمامية وجانبية.

نظام الثبات الالكتروني وفرامل ABS وفرامل EBD، مع باقة من ادوات مساعدة قائد المركبة.

BMW X3 موديل 2024

سعر السيارة BMW X3 موديل 2024 الرسمي بالسوق المصري

تقدم السيارة BMW X3 موديل 2024 في مصر، عبر فئة واحدة من التجهيزات XDRIVE30I XLINE، والتي يصل سعرها الرسمي إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه.