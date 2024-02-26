سعر BMW X5 موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم BMW مجموعة من السيارات المتنوعة بالسوق المصري، منها النسخة X5 موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة X الشهيرة ضمن الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من 6 ملايين و800 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة BMW X5 موديل 2024 في مصر، بالإضافة إلى عرض أبرز مواصفاتها الفنية.

BMW X5 موديل 2024

مواصفات السيارة BMW X5 موديل 2024

تقدم السيارة بمحرك تيربو سعة 3000 CC، يمكنه ضخ 340 حصانا و450 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى ناقل سرعات 8 غيارات، مع سرعة قصوى تصل لـ 243 كم/ساعة، إلى جانب القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية وذلك للفئة XDRIVE40I XLINE.

BMW X5 موديل 2024

وتأتي الفئة الأعلى تجهيزًا M60I بمحرك 4400 CC تيربو، يستطيع أن ينتج 540 حصانا وعزم أقصى للدوران 540 نيوتن متر، وبهذه القدرات الفنية تتسارع في 4.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية 8 غيارات، وسرعة قصوى تصل لـ 263 كيلومترا في الساعة.

BMW X5 موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة أسعار BMW X5 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى XDRIVE40I XLINE BMW X5 موديل 2024 بسعر 6,800,000 جنيه.

الفئة الثانية M60I BMW X5 موديل 2024 بسعر 8,400,000 جنيه.