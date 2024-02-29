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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" فبريكا وبهذا السعر

رينو لوجان 2016
رينو لوجان 2016

تعتبر السيارة رينو لوجان من اشهر سيارات السيدان التي قدمتها العلامة الفرنسية في مصر، وظهرت إحدى هذه الإصدارات للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 85 ألف كيلومتر فقط.

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وتأتي السيارة رينو لوجان التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريكا بالكامل، مع وجود بطارية جديدة، وعدد 4 إطارات جديدة ايضا، واتمام جميع الصيانات الدورية في موعدها المحدد، وتقدم السيارة ضمن طرازات الفئة الثانية.

رينو لوجان 2016 

وتظهر السيارة رينو لوجان 2016 بحالة تشبه كسر الزيرو، كما تضم باقة من التجهيزات منها قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، فرامل مانعة للانغلاق ABS، عدد 2 من وسائد الحماية الهوائية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي بعدد 4.

رينو لوجان 2016 

وتضم السيارة رينو لوجان 2016 نظام صوتي ترفيهي، مع امكانية التحكم الصوتي عبر ذراع بعجلة القيادة، بالاضافة إلى وجود بلوتوث، ومدخل USB، بينما تستمد قدرات الانتقال عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

رينو لوجان 2016 

القدرات الفنية للسيارة رينو لوجان 2016

 

تعتمد السيارة رينو لوجان 2016 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصان و148 نيوتن مترمن العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر في الساعة، و6.3 لتر لاستهلاك الوقود عند خوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

رينو لوجان 2016 

سعر السيارة رينو لوجان 2016 

 

تباع السيارة رينو لوجان 2016 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 530 ألف جنيه.

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