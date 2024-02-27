رينو كادجار 2018 "أعلى فئة" فبريكا .. كم سعرها ؟

تعتبر السيارة رينو كادجار واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة الفرنسية في مصر، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، والتي انطلقت عبر مجموعة من الفئات.

السيارة تنتمي إلى الفئة الرابعة Signature Plus كاملة التجهيزات، حيث ظهرت للبيع الكترونيًا عبر احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 151 ألف كيلومترا، وانتمئاها لموديلات 2018، مع احتفاظها بمفهوم الفبريكا بشكل كامل.

رينو كادجار

تأتي السيارة رينو كادجار موديل 2018 بعدد كبير من التجهيزات، حيث تضم فتحة سقف زجاجية بانوراما، فرش جلد، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، جنوط رياضية، ريموت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، باور، تكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي.

رينو كادجار

تضم السيارة رينو كادجار حساسات ركن خلفية، اضاءة LED، سبويلر خلفي مدعوم باشارة STOP، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مع ابعاد خارجية بلغت 4449 مم للطول الكلي، و1814 مم للعرض.

رينو كادجار

تعتمد السيارة رينو كادجار على محرك 4 سلندر، بقوة 130 حصان وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 غيار، ويمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 10.1 ثانية.

سعر السيارة رينو كادجار موديل 2018

ظهرت السيارة رينو كادجار 2018 صاحبة هذا الموضوع بسعر يبلغ مليون و50 ألف جنيه.