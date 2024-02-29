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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فيات تيبو 2024 في مصر .. اعرف بكام ؟

فيات تيبو 2024
فيات تيبو 2024

تعزز السيارة فيات تيبو من تواجدها بالسوق المحلي، كواحدة من اشهر السيارات التي تحمل العلامة الايطالية العريقة، وتواصل السيارة تألقها محليًا بعد طرح موديلات 2024، والتي تقدم في مصر عبر فئتين من التجهيزات.

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وتأتي السيارة فيات تيبو عبر الفئة الأولى BASE، والثانية HIGHLINE، جيمعهم يعتمدوا على نفس المحرك صاحب الاربعة اسطوانات، وسعة 1600 CC، والذي يستطيع ضخ قوة قدرها 110 حصان و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

فيات تيبو 2024

وتعتمد السيارة فيات تيبو 2024 على تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومن خلال قدراتها الفنية يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 190 كم في الساعة.

فيات تيبو 2024

تضم السيارة فيات تيبو عدد من التجهيزات منها، كاميرا خلفية، حساسات ركن، زر تشغيل وايقاف المحرك، عجلة قيادة باور ومتعدد الوظائف، شاشة ملونة، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ ومرايات كهربائية، مدخل AUX وUSB وبلوتوث، وعدد من انظمة الفرامل ومساعدة قائد المركبة، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية.

فيات تيبو 2024

ابعاد السيارة فيات تيبو 2024 

 

  • طول 4540 مم.
  • عرض 1790 مم.
  • ارتفاع 1490 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 520 لتر.

 

الأسعار الرسمية لسيارة فيات تيبو 2024 عن جميع فئاتها بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك BASE موديل 2024 بسعر مليون و225 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGHLINE موديل 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه.

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