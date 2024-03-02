بـ 280 ألف جنيه.. تفاصيل أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

يبحث العديد من المشترين عن سيارات مستعملة بأقل الأسعار خلال عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وعدم توفرها، ومن أبرز السيارات المستعملة هيونداي فيرنا.

هيونداي فيرنا موديل 2011

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 260 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

هيونداي فيرنا موديل 2011

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

زودت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 بخزان وقود سعة 45 لتر وبلغ طول السيارة 4.260 متر وعرضها 1.680 متر وارتفاعها 1.395 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.578 متر ووزن اجمالي 1110 كجم.