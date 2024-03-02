عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 280 ألف جنيه.. تفاصيل أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

هيونداي فيرنا موديل
هيونداي فيرنا موديل 2011

يبحث العديد من المشترين عن سيارات مستعملة بأقل الأسعار خلال عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وعدم توفرها، ومن أبرز السيارات المستعملة هيونداي فيرنا.

هيونداي فيرنا موديل 2011 

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 260 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

هيونداي فيرنا موديل 2011 

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

 

بفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

 

زودت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2011 بخزان وقود سعة 45 لتر وبلغ طول السيارة 4.260 متر وعرضها 1.680 متر وارتفاعها 1.395 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.578 متر ووزن اجمالي 1110 كجم.

هيونداي فيرنا هيونداي مواصفات السيارة فيرنا سيارات مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

بعد وصول دولارات رأس الحكمة .. الوزراء ينشر أسعار الأخضر والذهب

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة

قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

أهم أسباب زيادة استهلاك السيارة للوقود

أحدث أسعار سيتروين C4 الجديدة في مصر

سعر فولكس فاجن تي روك الجديدة في مصر

سعر رينو اوسترال الجديدة في مصر

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدا من 240 ألف جنيه

أسباب تؤدي إلى تلف البواجي في السيارات

بـ 200 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات أوبل

سعر تويوتا فورتشنر 2024 في مصر

ترشيحاتنا

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

بعد تصديق السيسي | مكافأة إضافية عن امتحانات النقل للعاملين بالتعليم والأزهر

حسين لبيب يكشف سبب إعادة اسم حلمى زامورا لـ استاد الزمالك

أخبار التكنولوجيا|خبير: الغباء يشكل تهديدًا أكبر من الذكاء الاصطناعي.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

صدمة جديدة للمتلاعبين بأسعار الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

كبروا أوي.. أبطال العشق الممنوع بعد 16 سنة من عرض المسلسل

إلغاء رحلة طيران وإنزال الركاب من مطار كيجالي.. ماذا حدث؟

فيديو يشغل السوشيال ميديا.. شخص يطعن المصلين بالأردن|شاهد

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ