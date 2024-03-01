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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فرق يصل لـ500 ألف جنيه في أسعار رينو داستر.. أرخص عربية أوتوماتيك «زيرو» بمصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فرق يصل لـ 500 ألف جنيه .. أسعار رينو داستر 2023

تقدم شركة رينو الفرنسية، عدد كبير من سياراتها داخل السوق المصري، منها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية "داستر"، والتي يتم طرحها عبر موديلات 2023، ومن خلال فئتين من التجهيزات، الأولى VISION والثانية SIGNATURE.

 

الاسعار الرسمية الجديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 في مصر

شهدت السيارة سكودا أوكتافيا A8 زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 550 ألف جنيه، وزيادة 675 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة بقيمة بلغت 850 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الرابعة RS زيادة قدرها مليون و150 ألف جنيه.

 

أحدث أسعار سكودا كودياك بالسوق المصري .. وصلت كام ؟

شهدت السيارة سكودا كودياك زيادة سعرية جديدة خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفع سعر الفئة الأولى بقيمة بلغت مليون و25 ألف جنيه، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و150 ألف جنيه، كما شهدت اسعار الفئة الثالثة زيادة سعرية قدرها مليون و350 ألف جنيه.

 

شيفروليه اوبترا 2023 "فبريكا وفتحة سقف" .. للبيع بهذا السعر

تعد السيارة شيفروليه اوبترا من أشهر طرازات السيدان التي انطلقت بالسوق المصري، ومنها موديلات 2023 التي تنتمي للجيل الجديد، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، وهي بحالة الفبريكا بالكامل، مع عدد كيلومترات لا يتعدى الـ 2000 كيلومتر.

 

أرخص سيارة أوتوماتيك "زيرو" في مصر .. اعرف أسعارها

تتصدر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 قائمة السيارات الارخص سعرًا في السوق المصري، والتي يقدمها الصانع الصيني، ويتمطرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات الاولى مانيوال، أما الفئات الاخرى تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

بأقل سعر .. اصغر سيارة جيب أوتوماتيك موديل 2016 ..صور

ظهرت السيارة جيب رينيجيد موديل 2016، للبيع على الانترنت عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بأقل سعر للمستعمل في مصر، حيث تباع السيارة تحت مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر.

 

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الياباني في مصر .. بالأسعار

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية ومنها اصدارات الصانع الياباني المخضرم.

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