أخبار السيارات| فرق يصل لـ500 ألف جنيه في أسعار رينو داستر.. أرخص عربية أوتوماتيك «زيرو» بمصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة رينو الفرنسية، عدد كبير من سياراتها داخل السوق المصري، منها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية "داستر"، والتي يتم طرحها عبر موديلات 2023، ومن خلال فئتين من التجهيزات، الأولى VISION والثانية SIGNATURE.

شهدت السيارة سكودا أوكتافيا A8 زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 550 ألف جنيه، وزيادة 675 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة بقيمة بلغت 850 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الرابعة RS زيادة قدرها مليون و150 ألف جنيه.

شهدت السيارة سكودا كودياك زيادة سعرية جديدة خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفع سعر الفئة الأولى بقيمة بلغت مليون و25 ألف جنيه، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و150 ألف جنيه، كما شهدت اسعار الفئة الثالثة زيادة سعرية قدرها مليون و350 ألف جنيه.

تعد السيارة شيفروليه اوبترا من أشهر طرازات السيدان التي انطلقت بالسوق المصري، ومنها موديلات 2023 التي تنتمي للجيل الجديد، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، وهي بحالة الفبريكا بالكامل، مع عدد كيلومترات لا يتعدى الـ 2000 كيلومتر.

تتصدر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 قائمة السيارات الارخص سعرًا في السوق المصري، والتي يقدمها الصانع الصيني، ويتمطرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات الاولى مانيوال، أما الفئات الاخرى تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ظهرت السيارة جيب رينيجيد موديل 2016، للبيع على الانترنت عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بأقل سعر للمستعمل في مصر، حيث تباع السيارة تحت مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر.

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية ومنها اصدارات الصانع الياباني المخضرم.