عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الاسعار الرسمية الجديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 في مصر

سكودا أوكتافيا A8
سكودا أوكتافيا A8

شهدت السيارة سكودا أوكتافيا A8 زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 550 ألف جنيه، وزيادة 675 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة بقيمة بلغت 850 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الرابعة RS زيادة قدرها مليون و150 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2024 كسر زيرو.. تباع بهذا السعر

أرخص سيارة صينية "زيرو" بالسوق المصري.. بهذا السعر

أرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر.. تعرف على سعرها الرسمي

سعر أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها "سانج يونج" في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد"  الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا A8 بعد أحدث زيادة بالسوق المحلي، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الخاصة بالسيارة

سكودا أوكتافيا A8

المواصفات الفنية للسيارة سكودا أوكتافيا A8

 

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A8 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وقدرة للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

سكودا أوكتافيا A8

بالاضافة إلى تمتع الفئة الرابعة RS بقدرات فنية اعلى، حيث تستمد قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، يضخ 245 حصان وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 370 نيوتن متر، مع وجود ناقل سرعات DSG 7 غيار "أوتوماتيك"، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية.

سكودا أوكتافيا A8

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا A8 في مصر 

 

الفئة الأولى Ambition بقيمة قدرها 1,900,000 جنيه.

الفئة الثانية Style بقيمة قدرها 2,150,000 جنيه.

الفئة الثالثة Style Plus بقيمة قدرها 2,400,000 جنيه.

الفئة الرابعة RS بقيمة قدرها 3,000,000 جنيه.

سكودا أوكتافيا A8
سكودا اوكتافيا اوكتافيا A8 سكودا اوكتافيا A8 اسعار سكودا أوكتافيا A8 اسعار سكودا اوكتافيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

فرق يصل لـ 500 ألف جنيه .. أسعار رينو داستر 2023

الأسعار الرسمية والسوقية لـ نيسان صني 2024 .. الفرق كام ؟

أسعار سيارات جاك 2024 المقدمة بالسوق المصري .. صور

السعر الرسمي لـ BMW X3 موديل 2024 في مصر

تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

أرخص سيارة صينية "زيرو" بالسوق المصري.. بهذا السعر

أسعار فيات تيبو 2024 في مصر .. اعرف بكام ؟

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 كسر زيرو .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

غضب وإدانات دولية.. القصة الكاملة لمج.زرة دوار النابلسي بقطاع غزة

قبل تنفيذ عمل إرهابي.. الأمن الروسي يعتقل رجل وامرأة جندتهما أوكرانيا |فيديو

خلصت الحدوتة.. أول تعليق الأول من كهربا بعد انتهاء أزمته مع الزمالك..شاهد

بعد انقلابها على سطح القمر.. توقف مركبة الفضاء الأمريكية أوديسيوس عن العمل

أجمل ما يقال في يوم الجمعة .. ردد 100 دعاء مستجاب جامع للخيرات

فرصة للشباب.. العمل تفتح باب التسجيل على وظائف بالخارج.. اعرف الرابط والخطوات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

العثور على ثعبان شديد السمية في مكان غير متوقع بغرفة نوم

شيرين رضا| إطلالات غريبة أثارت ضجة بعد تصدرها الترند

بسبب البطانة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان الحفلة

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ