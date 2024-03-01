الاسعار الرسمية الجديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 في مصر

شهدت السيارة سكودا أوكتافيا A8 زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفعت اسعار الفئة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 550 ألف جنيه، وزيادة 675 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثالثة بقيمة بلغت 850 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الرابعة RS زيادة قدرها مليون و150 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا A8 بعد أحدث زيادة بالسوق المحلي، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الخاصة بالسيارة

سكودا أوكتافيا A8

المواصفات الفنية للسيارة سكودا أوكتافيا A8

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A8 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وقدرة للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

سكودا أوكتافيا A8

بالاضافة إلى تمتع الفئة الرابعة RS بقدرات فنية اعلى، حيث تستمد قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، يضخ 245 حصان وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 370 نيوتن متر، مع وجود ناقل سرعات DSG 7 غيار "أوتوماتيك"، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية.

سكودا أوكتافيا A8

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا A8 في مصر

الفئة الأولى Ambition بقيمة قدرها 1,900,000 جنيه.

الفئة الثانية Style بقيمة قدرها 2,150,000 جنيه.

الفئة الثالثة Style Plus بقيمة قدرها 2,400,000 جنيه.

الفئة الرابعة RS بقيمة قدرها 3,000,000 جنيه.