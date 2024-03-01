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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرق يصل لـ 500 ألف جنيه .. أسعار رينو داستر 2023

السيارة رينو داستر
السيارة رينو داستر 2023

تقدم شركة رينو الفرنسية، عدد كبير من سياراتها داخل السوق المصري، منها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية "داستر"، والتي يتم طرحها عبر موديلات 2023، ومن خلال فئتين من التجهيزات، الأولى VISION والثانية SIGNATURE.0000000000

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 السيارة رينو داستر 2023 

اسعار السيارة رينو داستر 2023 في السوق المصري

 

وتأتي الاسعار الرسمية للفئة الأولى مليون و110 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي للفئة الثانية نحو مليون و290 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر السوقي للفئة الأولى نحو مليون و600 ألف جنيه أي بفارق 490 ألف جنيه، وفارق سعر يبلغ 510 ألف جنيه للفئة الثانية والتي يصل سعرها السوقي لـ مليون و800 ألف جنيه.

 السيارة رينو داستر 2023 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق ابرز المواصفات والتجهيزات للسيارة رينو داستر 2023 في مصر 

 

تتسارع السيارة رينو داستر 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 12 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 115 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران.

 السيارة رينو داستر 2023 

وزودت السيارة رينو داستر 2023 بناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى وجود باقة من التجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس، مرايات كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا خلفية، حساسات ركن، جنوط، مثبت سرعة، بصمة، نظام ترفيهي، وباقة من تقنيات الحماية تتضمن منظومة المكابح والوسائد الهوائية.

 السيارة رينو داستر 2023 
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