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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر .. اصغر سيارة جيب أوتوماتيك موديل 2016 ..صور

جيب رينيجيد موديل
جيب رينيجيد موديل 2016

ظهرت السيارة جيب رينيجيد موديل 2016، للبيع على الانترنت عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بأقل سعر للمستعمل في مصر، حيث تباع السيارة تحت مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر.

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ومازالت السيارة جيب رينيجد التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بمفهوم الفبريكا، مع انتمائها لطرازات الفئة الثانية، وتعد هذه النسخة هي أصغر اصدارات شركة جيب والتي قدمت في السوق العالمي والمحلي، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

جيب رينيجيد موديل 2016 

وتضم السيارة جيب رينيجيد موديل 2016 عدد 4 جنوط رياضية باللون الفضي، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، واطارات حديثة، مع عمل جميع الصيانات الدورية الخاصة بها والتي شملت المحرك، وتغيير زيت ناقل الحركة، والعفشة ايضا.

جيب رينيجيد موديل 2016 

تعتمد السيارة جيب رينيجيد موديل 2016 على قدرات فنية تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي الحركة، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 1400 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 140 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

جيب رينيجيد موديل 2016 

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، وتقدم السيارة بأبعاد خارجية بلغت 2023 مم للعرض، وطول كلي يبلغ 4232 مم، و1664 مم للارتفاع.

جيب رينيجيد موديل 2016 

سعر السيارة جيب رينيجيد موديل 2016 

 

ظهرت السيارة جيب رينيجيد موديل 2016 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على احدى المنصات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا وبسعر يبلغ مليون جنيه.

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