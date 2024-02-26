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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 250 ألف جنيه .. اركب جيب شيروكي "أوتوماتيك" 4X4

جيب شيروكي موديل
جيب شيروكي موديل 1998

تمتلك السيارة جيب شيروكي شعبية كبيرة في عالم السيارات، نسبة إلى تصميمها الرياضية والذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالاضافة إلى قدرات الدفع الرباعي، ومساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب.

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وتعتبر السيارة جيب شيروكي موديل 1998 من ابرز طرازات هذا الجيل، على الرغم من انطلاقها بهذا المظهر في اجيال سابقة، ولكنها قد تكون الاحدث من ناحية الموديل مقارنة بهم، وظهرت احدى هذه السيارات للبيع على الانترنت.

جيب شيروكي موديل 1998

وتأتي السيارة جيب شيروكي 1998 والتي نتحجث عنها في هذا الموضوع، تحت مفهوم السيارات المستعملة، حيث قطعت مسافة إجمالية تجاوزت الـ 200 ألف كيلومتر، ولكنها تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل، مع تحديثات خارجية.

جيب شيروكي موديل 1998

وتقدم السيارة جيب شيروكي بعدد 4 جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، واطارات بحالة متوسطة، وفرش جلد للمقاعد، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الرباعي، ومحرك 6 سلندر، 4200 سي سي، وعجلة قيادة معدلة بتقنية "مالتي فانكشن"، وزجاج كهربائي التحكم.

جيب شيروكي موديل 1998

وتأتي النسخة جيب شيروكي موديل 1998 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بنظام غاز طبيعي اسطوانة واحدة، بالاضافة إلى نظام العمل بالوقود التقليدي، وتمتلك السيارة تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الـ SUV، مع مقدمة جيب الشهيرة.

 

سعر السيارة جيب شيروكي موديل 1998 

 

ظهرت السيارة جيب شيروكي موديل 1998 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر 250 ألف جنيه.

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