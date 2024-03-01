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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سكودا كودياك بالسوق المصري .. وصلت كام ؟

سكودا كودياك
سكودا كودياك

شهدت السيارة سكودا كودياك زيادة سعرية جديدة خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفع سعر الفئة الأولى بقيمة بلغت مليون و25 ألف جنيه، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و150 ألف جنيه، كما شهدت اسعار الفئة الثالثة زيادة سعرية قدرها مليون و350 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا كودياك بعد الزيادة الاخيرة، وعرض ابرز المواصفات الفنية.

سكودا كودياك 

القدرات الفنية للسيارة سكودا كودياك 

 

تعتمد السيارة سكودا كودياك فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 CC "تيربو"، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة 6 غيار.

سكودا كودياك 

وتصل السيارة سكودا كودياك من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100كيلومتر.

سكودا كودياك 

أبعاد السيارة سكودا كودياك 

 

  • طول 4363 مم.
  • عرض 1882 مم.
  • ارتفاع 1676 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2638 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 194 مم.

 

سكودا كودياك 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا كودياك في السوق المصري 

 

الفئة الأولى Ambition بقيمة قدرها 2,950,000 جنيه.

الفئة الثانية Style بقيمة قدرها 3,150,000 جنيه.

الفئة الثالثة SportLine بقيمة قدرها 3,400,000 جنيه.

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