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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة عمل السوبيا في المنزل بمكون سر المحلات

صدى البلد

 نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن عمل السوبيا في المنزل بأسرار المحلات.

  • طريقة عمل السوبيا في المنزل  :

هنحتاج الآتي :

كوب لبن طازج سبق غليه أو لبن مبستر  
كوب ونصف ماء مثلج
5 ملاعق كبيرة سكر أبيض ناعم
5 ملاعق كبيرة لبن بودرة ، اختاري الأنواع التي لا تحتوي علي زيوت نباتية
6 قطرات من جوز الهند متوفر عند العطار 
نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
واذا كنتي تريدين السوبيا سميكة ضيفوا ملعقة نشا ذرة
لطعم غني نضيف معلقتين كبار من جوز الهند  ويمكن وضع حليب جوز الهند واستبدلنا العسل مكان السكر  اختياري

فى إناء عميق نخلط اللبن البودرة مع السكر والفانيليا بشكل جيد
- نضيف إليهم الحليب وقطرات جوز الهند ونستمر فى التقليب 
- نضيف الماء المثلج للخليط ونقلبه جيدًا لعدة دقائق 
- يمكن تقديمه فورًا أو حفظه فى الثلاجة حتى التقديم ويقدم مثلجاً  

 

اللبن البودرة جوز الهند طريقة عمل السوبيا فانيليا سائلة حليب جوز الهند اللبن البودر البودرة

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